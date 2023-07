Dawid Kownacki dołączył tego lata do Werderu Brema i wierzy, że uda mu się utrzymać świetną formę z poprzedniego sezonu. Liczy ponadto na powrót do reprezentacji Polski.

fot. Imago/Nordphoto Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Dawid Kownacki w minionym sezonie grał na zapleczu Bundesligi

Tego lata przeniósł się natomiast do Werderu Brema

Kownacki ma nadzieję, że dobre występy pozwolą mu wrócić do reprezentacji Polski

Santos postawi na Kownackiego?

Poprzedni sezon w wykonaniu Dawida Kownackiego był niemal idealny. Napastnik stał się główną siłą ofensywną Fortuny Dusseldorf, gromadząc na zapleczu Bundesligi łącznie czternaście bramek i dziewięć asyst. Nie wystarczyło to natomiast do wywalczenia awansu do czołówki. W trakcie kampanii Kownacki poinformował, że nie przedłuży wygasającego kontraktu i latem dołączy do nowej ekipy.

Od pewnego czasu Kownacki jest związany z Werderem Brema. Ma nadzieję, że uda mu się podtrzymać w Bundeslidze dyspozycję z poprzedniego sezonu, co pozwoli mu wrócić do reprezentacji Polski. Kibice byli zawiedzeni, że 26-latek nie otrzymał powołania na zeszłoroczne mistrzostwa świata w Katarze. Urzędujący obecnie Fernando Santos dotychczas również konsekwentnie pomijał przy swoich powołaniach wychowanka Lecha Poznań.

– Przed transferem dużo rozmawiałem z Clemensem Fritzem i Ole Wernerem. Zauważyłem, że Werder to dla mnie odpowiedni klub i że osoby odpowiedzialne naprawdę chcą mnie tutaj. Ja również chcę pomóc drużynie w osiągnięciu postawionych celów. Jeśli będę dobrze grał, może uda mi się wrócić do kadry. To także jeden z moich celów – mówi Kownacki na oficjalnej konferencji prasowej niemieckiego klubu.

