Dawid Kownacki ma za sobą debiut w Bundeslidze w barwach Werderu Brema. Dla polskiego piłkarza to starcia było gorzką pigułką, bo Bayern Monachium ekipie z Weserstadion udzielił srogiej lekcji piłki nożnej. Zawodnik natomiast podzielił się opinią na jego temat w rozmowie z Arturem Wichniarkiem z Viaplay.

fot. Imago / Nordphoto Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Werder Brema był ospały w meczu pietwszej kolejki i wytłumaczeniem słabszej postawy drużyny nie może być to, że rywalem był Bayern Monachium

Na temat postawy zespoły w rozmowie z Viaplay wypowiedział się Dawid Kownacki

Polski zawodnik wprost powiedział, co jest problemem drużyny

Kownacki podsumował przegrany mecz z Bayernem

Dawid Kownacki tego lata zmienił barwy klubowe, stając się od 1 lipca napastnikiem Werderu Brema. Piłkarz do ekipy z Bundesligi trafił na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej wygasł jego kontrakt z Fortuną Duesseldorf. Pierwsze spotkanie zdecydowanie nie wyszło nowej drużynie Polaka, która przegrała wysoko z Bayernem Monachium (0:4).

– Pierwsza połowa była słaba w naszym wykonaniu. Nie mieliśmy prawie w ogóle kontroli nad piłką. Dużo biegaliśmy i pracowaliśmy, ale nie było momentów, aby móc trochę przytrzymać piłkę i odpocząć – mówił Kownacki przed kamerą Viaplay.

– Druga połowa wyglądała w naszym wykonaniu lepiej. Byliśmy agresywniejsi i doskakiwaliśmy do przeciwnika – dodał napastnik.

Piłkarz ocenił, co musi ulec poprawie w grze jego drużyny. – Patrząc na wyniki, to początek nie jest najlepszy w naszym wykonaniu. Przede wszystkim tracimy zbyt dużo bramek. Musimy to poprawić i lepiej wyglądać pod tym względem – przekonywał nowy nabytek Werderu.

– Klub zrobił 2-3 transfery jakościowe. Cały czas jesteśmy jednak w procesie budowy. Przede wszystkim musimy się jednak poprawić w grze defensywnej. Wiadomo, że czasem mogą pojawiać się błędy indywidualne. Mamy jednak problemy z pressingiem i przejściem z fazy ataku do obrony, nad tym musimy pracować – dodał Kownacki.

