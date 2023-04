Pressfocus Na zdjęciu: Marcel Lotka

Marcel Lotka rozgrywa udany sezon w rezerwach Borussii Dortmund

Sztab szkoleniowy jest zadowolony z jego postępów, a klub wiąże z Polakiem przyszłość

W czwartek Borussia ogłosiła przedłużenie umowy z 21-latkiem

Marcel Lotka przedłużył kontrakt z Borussią Dortmund

W lipcu 2022 roku Marcel Lotka przeniósł się z Herthy Berlin do Borussii Dortmund. Włodarze BVB dostrzegli w 21-latku potencjał, dlatego zdecydowali się go sprowadzić do Dortmundu. Polak zbiera pozytywne recenzje za grę dla rezerw, a w 24 meczach zanotował dziewięć czystych kont.

Jako że pierwotnie klub podpisał z nim jedynie dwuletnią umowę, działacze Borussii szybko podjęli decyzję o przedłużeniu współpracy z młodym bramkarzem. Klub widzi w nim ogromny potencjał i chciałby włączyć go w przyszłym sezonie do seniorskiego składu. Stąd też decyzja o przedłużeniu z nim umowy.

Torwart Marcel #Lotka, erst vor einem Jahr zu Borussia Dortmund gewechselt und mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet, hat sich vorzeitig um ein weiteres Jahr und damit zunächst bis 2025 an den #BVB gebunden. ✍️



ℹ️ Alle Infos:https://t.co/mebTl4yqqO — Borussia Dortmund (@BVB) April 13, 2023

W czwartek klub oficjalnie poinformował o ustaleniu z Marcelem Lotką warunków nowego kontraktu. Umowa została przedłużona o kolejny rok, a Polak z optymizmem patrzy w przyszłość.

– Przenosiny do Dortmundu okazał się dla trafionym pomysłem od początku. W BVB czuję zaufanie i wsparcie zespołu trenerskiego, moich kolegów z drużyny i wszystkich pracowników. Staram się oddać tę pozytywną energię na każdym treningu i w każdym meczu. Wciąż chcę się uczyć, rozwijać i grać tutaj – stwierdził w rozmowie z klubowymi mediami.

Także u nas: Fabrizio Romano potwierdza, wyjaśnia się przyszłość Marco Reusa