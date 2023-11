Harry Kane zanotował fantastyczny start w barwach Bayernu Monachium. Liczby Anglika robią wielkie wrażenie i nie bez powodu pojawiły się spekulacje o pobiciu rekordu goli w jednym sezonie Bundesligi. Obecnie należy on do Roberta Lewandowskiego.

IMAGO / Piotr Kucza / Newspix Na zdjęciu: Kane i Lewandowski

Harry Kane zanotował fantastyczny start w barwach Bayernu Monachium

W 10 meczach Bundesligi ma już 15 bramek

Anglik może pokusić się o rekord Roberta Lewandowskiego

Harry Kane w pogoni za Lewandowskim. Rekord Bundesligi w zagrożeniu

Harry Kane latem 2023 roku zamienił Tottenham na Bayern Monachium. Angielski napastnik niemal od samego początku błyszczy w barwach Bawarczyków, strzelając gola za golem.

Po dziesięciu kolejkach Bundesligi Harry Kane ma na koncie 15 bramek. Jak łatwo policzyć, aktualnie zdobywa średnio 1,5 gola na mecz. Jeśli utrzymałby tą średnią i zagrał we wszystkich możliwych spotkaniach ligi niemieckiej, to na koniec sezonu miałby rekordowe 51 bramek. To oczywiście mało realny scenariusz, aczkolwiek rekord Roberta Lewandowskiego (41 goli) jest naprawdę zagrożony.

Serwis bettingexpert.com wyliczył, opierając się na aktualnych statystykach przewidywanych bramek, że Harry Kane ma 2% szans na zdobycie 41 goli w Bundeslidze w sezonie 2023/2024 oraz 6,9% na zanotowanie 40 trafień.

Zupełnie inaczej prezentują się oszacowania, gdy pod uwagę wzięto poprzednie sezony i osiągnięcia indywidualne Harry’ego Kane’a w Premier League. Średnio Anglik zdobywał o 16,8% więcej bramek od wyliczonego wskaźnika przewidywanych goli. Jeśli utrzyma swój poziom, to na skompletowanie przynajmniej 41 trafień jego szanse wynoszą aż 64,3%. Więcej szczegółów w poniższej tabeli.

Liczba bramek Prawdopodobieństwo 48 lub więcej 3,4% 47 lub więcej 6,9% 46 lub więcej 14,7% 45 lub więcej 20,7% 44 lub więcej 26,7% 43 lub więcej 40,8% 42 lub więcej 55,2% 41 lub więcej 64,3% 40 lub więcej 75,9% 39 lub więcej 81,6% opracowanie: bettingexpert.com