Harry Kane latem tego roku wzmocnił Bayern Monachium

Sport Bild przekazał, że Anglik do Niemiec zabrał ze sobą pięcioosobowy zespół

W jego skład wchodzą między innymi ochroniarz, czy lekarz

Prywatna pięcioosobowa drużyna Kane’a

Harry Kane po wielu latach spędzonych w Tottenhamie Hotspur w końcu latem tego roku nie tylko zdecydował się na zmianę klubu, ale także na zmianę ligi. Zasilił szeregi Bayernu Monachium.

Tymczasem według informacji Sport Bildu angielski napastnik przywiózł ze sobą pięcioosobowy zespół do Niemiec. Składa się z: ochroniarza, specjalistów od fitnessu i fizjoterapii, a także własnego lekarza. Gdy rodzina znajdzie dom w Monachium, do Kane’a dołączy także prywatny autokar.

30-letni napastnik chce jak najszybciej zaaklimatyzować się w Monachium i bierze lekcje niemieckiego, aby lepiej komunikować się z kolegami z drużyny. W zespole Thomas Mueller jest uważany za najbliższy kontakt Kane’a. Napastnik był zachwycony ponownym pojawieniem się Muellera w wyjściowym składzie przeciwko Freiburgowi, ponieważ docenia możliwość gry z nim na boisku.

Kane dołączył do Bayernu z Tottenhamu w sierpniu 2023 roku. Kwota transferu wyniosła 100 milionów euro, a kontrakt zawodnika z klubem obowiązuje do lata 2027 roku. W tym sezonie Kane rozegrał 10 meczów we wszystkich rozgrywkach, strzelił 9 goli i zaliczył 5 asyst.

