Joao Cancelo nie notuje najlepszego sezonu. Reprezentant Portugalii zamienił Manchester City na Bayern Monachium w poszukiwaniu regularnej gry, jednak na Allianz Arena nie ma najwyższych notowań. 28-latek okazał swoje niezadowolenie po meczu z BVB, co skomentował Hasan Salihamidžić, dyrektor Die Roten.

PressFocus Na zdjęciu: Joao Cancelo (PSG - Bayern Monachium)

Joao Cancelo w zimie zamienił City na Bayern

Portugalczyk na razie nie jest w stanie wywalczyć miejsca w podstawowym składzie monachijczyków

Zachowanie sfrustrowanego obrońcy skomentował dyrektor sportowy ekipy z Allianz Arena

Bayern. Salihamidžić komentuje zachowanie Cancelo

W poszukiwaniu regularnej gry Joao Cancelo zamienił Manchester City na Bayern Monachium. Portugalczyk zaliczył udane otwarcie w nowej koszulce, ale szybko stracił miejsce w podstawowym składzie. Brak występów w wyjściowej jedenastce mocno wpływa na samopoczucie piłkarza, który coraz częściej w bezpośredni sposób wyraża swoją frustrację.

Po meczu z Borussią Dortmund 28-latek bez słowa zszedł z boiska i nie świętował zwycięstwa w kolegami z drużyny. To kolejne wydarzenie z udziałem Cancelo, który niesportową postawą okazuje niezadowolenie z wyjątkowo niesatysfakcjonującej liczby minut.

Sytuację skomentował dyrektor sportowy Bawarczyków, Hasan Salihamidžić:

– Będziemy musieli porozmawiać na ten temat. To są emocje, które udzielają się zawodnikom po meczu. Nie uważam, żeby było w w tym coś złego. Jeśli piłkarz nie występuje regularnie, to ma prawo czuć się rozczarowany. Joao Cancelo to zawodnik ze światowej czołówki i jestem przekonany, że będzie grał.