Leroy Sane opowiedział ostatnio o tym, jak zareagował na zwolnienie trenera Juliana Nagelsmanna w Bayernie Monachium. Jednocześnie porównał Thomasa Tuchela do Josepa Guardioli, z którym współpracował w Manchesterze City.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Leroy Sane

Leroy Sane opowiedział ostatnio o swoich odczuciach na temat zmian w Bayernie Monachium

Niemiecki zawodnik nie szczędził pochwał w kierunku Thomasa Tuchela

27-latek skomentował też decyzję o rozstaniu Juliana Nagelsmanna z Bawarczykami

Sane porównał Tuchela z Guardiolą

Leroy Sane to zawodnik, który po dołączeniu do Bayernu Monachium, miał odbudować się po słabszym czasie w Manchesterze City. 27-letni zawodnik trafił do teamu z Allianz Arena za blisko 50 milionów euro.

– Jak zareagowałem na zwolnienie Nagelsmanna? Mam bardzo dobre relacje z Julianem. Było nam przykro, że musiał odejść z powodu tego, że jako zespół czasami nie byliśmy w stanie osiągnąć oczekiwanych rezultatów. Życzę mu wszystkiego najlepszego na przyszłość i jestem pewien, że ma przed sobą jeszcze wiele, wiele lat pełnych sukcesów jako trener na najwyższym światowym poziomie – stwierdził Sane w rozmowie cytowanej przez Sport1.

Niemiecki zawodnik zabrał też głos na temat nowego szkoleniowca. – Tomasz Tuchel? Postrzegam go jako bardzo towarzyskiego i niezwykle zmotywowanego trenera, który chce jak najmniej pozostawić przypadkowi. Przypomina mi to pracę z Guardiolą. Jestem pewien, że z nim odniesiemy duży sukces – przekonywał Sane.

