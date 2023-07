Wychowanek Lecha Poznań w meczu przeciwko VfB Oldenbur zdobył bramkę i zanotował asystę. We wcześniejszym sparingu również trafił do siatki.

IMAGO / Nordphoto Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Dawid Kownacki bardzo dobrze wchodzi do nowego zespołu

Napastnik w ostatnim sparingu Werderu Brema zdobył bramkę i zaliczył asystę

To kolejne trafienie w sparingu

Kownacki ze świetnym początkiem

Wydaje się, że kariera Dawida Kownackiego po wielu latach wkracza wreszcie na właściwe tory. Napastnik poprzedni sezon spędził na boiskach 2. Bundesligi. Grając w barwach Fortuny Duesseldorf w w 36 spotkaniach zdobył 16 bramek i zanotował 10 asyst. To pozwoliło na sportowy awans i grę od nowego sezonu w Werderze Brema.

Kownacki z drugą bramką w barwach Werderu w meczu towarzyskim ⚽️⚽️ pic.twitter.com/V1lJqhwHMg — Maksymilian Dyśko (@MaksDysko) July 16, 2023

Teraz na początku okresu przygotowawczego 26-latek może imponować formą. Wychowanek Lecha Poznań w meczu przeciwko VfB Oldenbur zdobył bramkę i zanotował asystę. We wcześniejszym sparingu również trafił do siatki. Gra w Werderze, to dla napastnika powrót do Bundesligi. Dotychczas na jej poziomie rozegrał 30 spotkań.

