Sprytny plan agentów Evana Ndicki? To oni namawiają go na transfer

Jak donosi niemiecki dziennik “Bild”, Evan Ndicka wcale nie zdecydował się na zmianę barw klubowych. Francuski defensor wyobraża sobie pozostanie w Eintrachcie Frankfurt, ale problem stanowi jego otoczenie. Bowiem to agenci 23-latka namawiają go na transfer, prawdopodobnie z myślą o wysokich prowizjach, które spłyną do ich kieszeni.

Evan Ndicka był jednym z głównych celów transferowych Barcelony. Jednak plany “Dumy Katalonii” próbuje przechytrzyć sam Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec nakłonił Romę na transfer reprezentanta Francji. Nie tak dawno doszło do spotkania władz “Giallorossich” z otoczeniem 23-latka.

Jakakolwiek decyzja w sprawie przyszłości Evana Ndicki zostanie podjęta po zakończeniu sezonu. Francuz chce w pełni skupić się na grze dla Eintrachtu Frankfurt. Wkrótce popularne “Orły” czeka rywalizacja z RB Lipsk w finale pucharu Niemiec.

