fot. Imago / Mladen Lackovic / LakoPress Na zdjęciu: Jan-Christian Dreesen

Bayern Monachium ma wiele atutów w swojej kadrze

Klub z Allianz Arena chce jednak poprawić swój status

Ostatnio ciekawą wypowiedzią w rozmowie ze Sport1 podzielił się Jan-Christian Dreesen

Dreesen obnażył problem Bayernu

Bayern Monachium ma ambitne plany związane z polityką transferową. Głos w tej sprawie wyraził ostatnio Jan-Christian Dreesen, będący dyrektorem sportowym klubu.

– Rozumiem sceptycyzm, ale jestem w profesjonalnej piłce nożnej od dłuższego czasu. W związku z tym nie czuję się wyjątkiem. Jestem regułą. Pracujemy nad poszczególnymi stanowiskami. Thomas Tuchel przedstawia swoje pomysły. Konieczne jest, aby trener uczestniczył w pracy. Nie potrzebujemy najemników, którzy za dwa lata przeniosą się do nowego klubu. Potrzebujemy piłkarzy, którzy emanują energią, dają z siebie wszystko Bayernowi i jego kibicom – powiedział przedstawiciel Bayernu w rozmowie ze Sport.

– Musimy tchnąć w klub coś, co określam mianem wspólnej pracy. Każdy musi lubić chodzić do pracy. Musimy mieć do siebie zaufanie. Ludzie mają być bardziej towarzyscy. Byłoby wspaniale, gdybyśmy w przyszłości skorzystali z doświadczenia Thomasa Müllera i Manuela Neuera, każdy klub o tym marzy. Ta decyzja pozostanie jednak w gestii zarządu – uzupełnił Dreesen.

