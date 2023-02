fot. PressFocus Na zdjęciu: Bayern Monachium

Podsumowanie wyników niedzielnych meczów 22. kolejki Bundesligi. Niemieccy kibice emocjonowali się spotkaniem na szczycie tabeli, w którym Bayern Monachium nie pozostawił złudzeń i rozgromił na Allianz Arena Union Berlin.

Bayern utrzymuje się na szczycie

W ramach 22. kolejki Bundesligi w niedzielę rozgrywano tylko dwa spotkania. Najpierw walczący o udział w europejskich pucharach Freiburg mierzył się na własnym terenie z Bayerem Leverkusen. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 29. minucie i długo je utrzymywali, pomimo wyraźnej przewagi “Aptekarzy”. Podopieczni Xabiego Alonso do wyrównania doprowadzili w 67. minucie. Bramka Sardara Azmouna była ostatnim trafieniem w tym meczu.

Zdecydowanie ciekawiej zapowiadało się spotkanie na Allianz Arena, gdzie Bayern Monachium podejmował walczący o fotel lidera Union Berlin. Bawarczycy w ostatnim czasie znaleźli się pod ścianą i w niedzielę ciążyła na nich spora presja. Poradzili sobie z nią doskonale, co mogliśmy dostrzec w pierwszej połowie starcia na szczycie. Prowadzenie mistrzom Niemiec w 31. minucie zapewnił Eric-Maxim Choupo Moting. Do przerwy uderzyli jeszcze dwukrotnie. Prowadzenie podwyższył Kingsley Coman, zaś na 3-0 trafił Jamal Musiala. Co ciekawe, po zmianie stron to wciąż Bayern dążył do kolejnych bramek. Union Berlin był tego dnia bezbronny i bezzębny, co gospodarze świetnie wykorzystali. W drugiej połowie nie byli już natomiast tak skuteczni, dlatego przewaga z pierwszej połowy utrzymała się do ostatniego gwizdka.

Wyniki niedzielnych meczów 22. kolejki Bundesligi

Freiburg – Bayer Leverkusen 1:1 (1:0)

29′ Grifo – 67′ Azmoun

Bayern Monachium – Union Berlin 3:0 (3:0)

31′ Choupo-Moting, 40′ Coman, 45+1′ Musiala