fot. PressFocus Na zdjęciu: Youssoufa Moukoko

Zatrzymanie Youssoufy Moukoko stało się dla Borussii Dortmund kwestią priorytetową. “Bild” informuje o nowej ofercie kontraktu, która przekracza aż 40 milionów euro.

Kontrakt Youssoufy Moukoko obowiązuje do końca sezonu

Dotychczas 18-latek odrzucał propozycje ze strony Borussii Dortmund

Niemiecki gigant chce za wszelką cenę zatrzymać swojego wychowanka

Borussia Dortmund dopnie swego?

Youssoufa Moukoko przebojem wdarł się do pierwszej drużyny Borussii Dortmund. Skorzystał przy tym na problemach zdrowotnych Sebastiena Hallera, który miał być nominalnym wyborem na pozycję numer dziewięć. 18-latek zachwycił, gromadząc od początku sezonu sześć trafień oraz cztery asysty w 14 meczach Bundesligi. Jego dobra dyspozycja pozwoliła także na debiut w seniorskiej reprezentacji Niemiec.

Błyskawiczny rozwój napastnika sprawił, że znacząco zwiększyły się również jego wymagania finansowe. To zła wiadomość dla Borussii Dortmund, mając zwłaszcza na uwadze wygasający po sezonie kontrakt. Niemiecki klub oczywiście prowadzi z nim rozmowy w sprawie kontynuowania współpracy, lecz do tej pory nie przyniosły one satysfakcjonującego rozwiązania.

Dla Moukoko propozycje ze strony Borussii Dortmund nie są wystarczające. Okazję na pozyskanie utalentowanego nastolatka zwęszyły inne europejskie kluby, takie jak FC Barcelona, Chelsea czy Newcastle United.

Władze Borussii Dortmund poznały niedawno żądania 18-latka. “Bild” informuje, że złożona została kolejna oferta, która jest im bardzo zbliżona. Dortmundczycy zaproponowali czteroletnie przedłużenie z opcją kontynuowania współpracy o kolejne 12 miesięcy, przy zarobkach na poziomie sześciu milionów euro za sezon gry. Dodatkowo, za sam podpis Moukoko miałby zainkasować aż dziesięć milionów euro. Pokaźna premia nie ominęłaby również agenta piłkarza, który mógłby liczyć na pięć milionów euro.

