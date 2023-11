Sven Simon Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane przed sezonem trafił z Premier League do Bayernu Monachium

Angielski snajper mieszka wraz z rodziną w jednym z hoteli znajdujących się w Monachium

“Bawarczycy” zapłacili już za jego pobyt w luksusowym hotelu ponad milion euro

Królewskie życie Harry’ego Kane’a w Monachium

Latem Harry Kane zamienił życie w Londynie na niemieckie Monachium. W stolicy Bawarii żyje trochę jak król. W programie “Moc Futbolu” w Kanale Sportowym zajmujący się niemieckim futbolem Michał Borzęcki powiedział, że 30-letni napastnik wraz z rodziną mieszka w jednym z najbardziej luksusowych hoteli w Monachium. Jedna noc w 5-gwiazdkowym hotelu kosztuję tam ok. 12 tysięcy euro. Przeliczając czas, jaki upłynął od przylotu angielskiej gwiazdy z rodziną na południe Niemiec, wychodzi ogromna kwota rachunku. Na szczęście nie musi się tym martwić sam piłkarz, bowiem rachunek za pobyt w prestiżowym hotelu płaci Bayern Monachium. Niemiecki klub łącznie za zakwaterowanie Harry’ego Kane’a i jego rodziny zapłacił już ponad milion euro.

Były napastnik Tottenhamu odpłaca się za to wyśmienitą formą na boisku. Anglik bryluje na boiskach Bundesligi. W 11 rozegranych meczach strzelił aż 17 bramek i dołożył do tego 5 asyst. Swój dorobek strzelecki powiększył również o trafienia w Lidze Mistrzów, gdzie w 4 meczach trafił 4 razy do siatki rywala. W niemieckich mediach słychać głosy, że rekord 42 bramek w jednym sezonie Roberta Lewandowskiego wydaję się zagrożony.

