fot. Imago / motivio Na zdjęciu: Konrad Laimer

Bayern Monachium ogłosił, że Konrad Laimer został pierwszym wzmocnieniem klubu przed nowym sezonem

Zawodnik podzielił się swoimi pierwszymi wrażeniemi po ogłoszeniu transferu

26-latek ostatnio występował w RB Lipsk

“Nie ma nic lepszego dla piłkarza niż zdobywanie tytułów”

Konrad Laimer trafił do Bayernu Monachium na zasadzie transferu definitywnego. Ostatnio występował w RB Lipsk.

– Dam z siebie 100 procent na każdej sesji treningowej od pierwszego dnia. Już nie potrafię się doczekać swoich pierwszych zajęć w klubie – mówił Konrad Laimer w rozmowie z Bayern TV.

– To spełnienie marzeń. Bayern to jeden z największych klubów na świecie. Dam z siebie wszystko dla klubu i kibiców. Bayern zawsze ma najwyższe cele, podobnie jak ja. Jestem we właściwym miejscu – kontynuował zawodnik.

„Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Der FC Bayern ist einer der größten Clubs der Welt. Ich bin hier richtig. Mich gibt es nur mit 100 Prozent, und das werde ich in jedem Training vom ersten Tag an einbringen.“ #ServusKonrad



🎥 https://t.co/pnekfUb6EC #MiaSanMia #FCBayern — FC Bayern München (@FCBayern) June 9, 2023

– Nie lubię przegrywać. Zawsze daję z siebie wszystko, czy to na boisku, czy gdzieś indziej. Od dziecka taki jestem. W każdym meczu i na każdym treningu daję z siebie tylko 100 procent mnie, jeśli nie więcej. Tego można ode mnie oczekiwać – przekonywał piłkarz.

– Ne mogę się doczekać, kiedy po raz pierwszy założę koszulkę i zagram przed fanami. Jestem naprawdę podekscytowany, że poznam drużynę, miasto, kibiców, a przy okazji będę mógł się rozwijać. Moje cele? Nie ma nic lepszego dla piłkarza niż zdobywanie tytułów – podsumował Laimer.

