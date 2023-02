fot. PressFocus Na zdjęciu: Eric Maxim Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting zupełnie niespodziewanie stał się w tym sezonie istotnym elementem wyjściowej jedenastki Bayernu Monachium. Kameruńczyk zapracował na przedłużenie wygasającego po sezonie kontraktu. Aktualnie trwają negocjacje, a sam napastnik żąda ogromnej podwyżki.

Eric Maxim Choupo-Moting strzelił 13 goli we wszystkich rozgrywkach

Reprezentant Kamerunu zaimponował władzom Bayernu Monachium

Na mocy nowego kontraktu napastnik chce zarabiać nawet 10 milionów euro rocznie

Choupo-Moting liczy na wielki kontrakt

Po odejściu Roberta Lewandowskiego Bayern Monachium nie zdecydował się na pozyskanie typowej “dziewiątki”. Plan sztabu szkoleniowego zakładał większą mobilność i elastyczność w ofensywie, która miała składać się z wszechstronnych graczy. Początek sezonu szybko pokazał, że nie ma on przyszłości, bowiem Bawarczyków zawodził brak skuteczności, co w ogólnym rozrachunku prowadziło do wielu wpadek i strat punktowych. Z biegiem czasu Julian Nagelsmann postawił na Erica Maxima Choupo-Moting, który w Monachium miał status rezerwowego.

Kameruński napastnik udowodnił, że stać go na grę na wysokim poziomie. W 22 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 13 bramek oraz zanotował 4 asysty. Nie są to statystyki na poziomie czołowych snajperów, natomiast 33-latek okazał się sporą pomocą dla nieefektywnej ofensywy.

Przedstawiciele Bayernu nie ukrywają, że celem na letnie okienko transferowe jest pozyskanie nowego napastnika. Na szczycie listy życzeń nieustannie znajduje się Harry Kane, lecz wyciągnięcie go z Londynu nie będzie łatwe. Nie zmieniają się za to plany wobec Choupo-Motinga, którego przyszłość jest na Allianz Arenie. Kontrakt Kameruńczyka wygasa wraz z końcem sezonu, lecz od dłuższego czasu prowadzone są rozmowy w sprawie kontynuowania współpracy.

Aktualnie obie strony negocjują długość umowy. W grę wchodzi zarówno roczne, jak i dwuletnie przedłużenie. Kością niezgody mogą okazać się natomiast potencjalne zarobki. Niemieckie media informują, że agent piłkarza oczekuje aż 10 milionów euro rocznie. To ogromne pieniądze za gracza, który jest już zaawansowany wiekowo, a w kolejnym sezonie miałby wrócić na ławkę rezerwowych.

