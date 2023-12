Imago / Mara Wolf Na zdjęciu: Alphonso Davies

Rozmowy kontraktowe Bayernu z Davies’em utknęły w martwym punkcie

Kanadyjczyk chce zarabiać ok. 10-13 milionów euro rocznie

Bayern nie zamierza spełnić warunków płacowych piłkarza

Alphonso Davies nie dogadał się z Bayernem Monachium

Bayern Monachium miał w planach przedłużenie kontraktu z bocznym obrońcą. Jednak ostatnie informacje przekazane przez dziennikarza Floriana Plettenberga wskazują, że Alphonso Davies nie otrzyma nowej umowy. Kością niezgody obu stron są warunki finansowe. Kanadyjczyk oczekuje zarobków na poziomie 10-13 milionów euro za sezon. “Bawarczycy” nie chcą płacić aż tyle ze względu na to, że nie są zadowoleni z występów piłkarza na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Davies był w ostatnim czasie łączony z transferem do Realu Madryt. Jeśli okaże się, że zawodnik nie przyjmie warunków proponowanych przez Bayern, to klub latem rozważy sprzedaż reprezentanta Kanady. 23-letni obrońca trafił do “Die Roten” w 2019 roku z Vancouver Whitecaps za 14 milionów. Od tego momentu zagrał 173 mecze, w których zdobył 8 bramek i zaliczył 28 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 2025 roku. Wyceniany jest na 70 milionów euro.

Czytaj więcej: Na kogo postawią ten Hag i Tuchel? Przewidywane składy na Manchester United – Bayern