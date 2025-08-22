Bayern Monachium już w 1 kolejce Bundesligi zaprezentował pokaz siły. Obrońcy tytułu rozbili RB Lipsk. Do przerwy Bawarczycy prowadzili już 3:0.

ddp media GmbH/ Alamy Na zdjęciu: Bayern Monachium - RB Lipsk

Bayern Monachium rozbił Lipsk

Bundesliga tradycyjnie rozpoczyna sezon od spotkania z udziałem mistrza kraju. W premierowym spotkaniu rozgrywek Bayern Monachium podejmował RB Lipsk. Faworytem rywalizacji na Allianz Arena byli oczywiście podopieczni Vincenta Kompany’ego, jednak Byki, mimo dopiero 7. miejsca w poprzednich ligowych zmaganiach, nie pozostawały bez szans.

Wynik pojedynku w stolicy Bawarii w 27. minucie otworzył Michael Olise. Pięć minut później Bayern prowadził już 2:0 – Luis Diaz popisał się fenomenalnym trafieniem i w znakomity sposób przywitał się z Bundesligą. Jeszcze przed przerwą Die Roten mieli już trzy gole przewagi, a z dubletu cieszył się Olise. Francuz skorzystał z dogrania Serge’a Gnabry’ego, który asystował także Kolumbijczykowi.

Po zmianie stron Lipsk próbował wrócić do gry, ale w 64. minucie Harry Kane otrzymał podanie od Diaza i po raz pierwszy wpisał się na listę strzelców. Anglik zakończył to spotkanie z hat-trickiem. W 74. minucie gwiazdor monachijczyków znowu został obsłużony przez kolumbijskiego skrzydłowego i nie miał problemów z pokonaniem Petera Gulacsiego. Cztery minuty później reprezentantowi Synów Albionu dorywał Kim Min-Jae.

Lipsk tylko raz poważnie „zagroził bramce Manuela Neuera. W 66. minucie Antonio Nusa umieścił piłkę w siatce, ale po analizie VAR okazało się, że… Castello Lukeba, zamiast wybić piłkę bezpośrednio z rzutu wolnego, po prostu ruszył z futbolówką i rozegrał akcję.

Bayern w kapitalnym stylu rozpoczyna nowy sezon Bundesligi. Bawarczycy, którzy bronią tytułu, wygrał aż 6:0 z RB Lipsk. Byki, jedna z czołowych ekip w Niemczech, fatalnie otwierają rozgrywki.

Bayern Monachium – RB Lipsk 6:0 (3:0)

Olise 27′, 42′, Luis Diaz 32′, Kane 64′, 74′, 78′