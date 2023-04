Ryan Gravenberch w ostatnich miesiącach był poważnie przymierzany do Liverpoolu, a niektóre źródła twierdziły nawet, że transfer Holendra na Anfield jest już bardzo bliski realizacji. 20-latek ma jednak czystą kartę u Thomasa Tuchela i będzie miał szansę na pokazanie swoich umiejętności.

PressFocus Na zdjęciu: Ryan Gravenberch

Nie tak Ryan Gravenberch wyobrażał sobie pobyt w Bayernie Monachium

Środkowy pomocnik nie potrafi wywalczyć sobie miejsca w jedenastce

20-letni Holender może jednak liczyć na szansę od Thomasa Tuchela

Gravenberch wykorzysta zmianę trenera na Allianz Stadium?

Ryan Gravenberch jest zawodnikiem Bayernu Monachium od lipca 2022 roku, kiedy to trafił do stolicy Bawarii za 18,5 miliona euro z Ajaxu Amsterdam. Bardzo perspektywiczny 20-latek miał stanowić o sile mistrza Bundesligi, ale póki co jego niemiecka przygoda nie jest udana.

Z tej sytuacji chce skorzystać Liverpool, który podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie chciał odświeżyć swoją linię pomocy. The Reds mogą jednak ostatecznie obejść się smakiem, ponieważ Ryan Gravenberch otrzyma szansę od Thomasa Tuchela – podaje “TEAMtalk”.

Nowy szkoleniowiec Bayernu Monachium wychodzi z założenia, że każdy z piłkarzy ma u niego czystą kartę i jeśli jedenastokrotny reprezentant Oranje pokaże swoje umiejętności byłemu trenerowi Chelsea, to być może zamelduje się w pierwszym składzie bawarskiego giganta.