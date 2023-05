fot. Imago / motivio Na zdjęciu: Max Eberl

Bayern Monachium latem mogą czekać duże zmiany

Na radarze Bawarczyków znajduje się Max Eberl

Klub zaczął juz rozmowy z 49-latkiem, podaje Bild

Zaczęły się rozmowy między stronami

Bayern Monachium obronił mistrzostwo Niemiec po ostatniej kolejce ligowej. Chociaż napędził swoim kibicom dużego stracha, że to może się nie udać. Najnowsze doniesienia mediów wskazują, że w szeregach giganta Bundesligi może dojść do zmian w pionie sportowym.

Bild przekonuje, że z funkcji dyrektora sportowego może zostać zwolniony Hasan Salihamidzić. Gdyby stało się to faktem, to jego miejsce miałby zająć Max Eberl. Jasne jest, że już doszło do spotkania 49-latka ze sternikami niemieckiej ekipy.

Eberl trafił do Lipska w grudniu minionego roku. Były dyrektor sportowy Borussii M’gladbach ma umowę ważną do końca czerwca 2026 roku. Ciekawe jest natomiast to, że Eberl był już na radarze Bayernu w 2017 roku. Ostatecznie jednak klubowi działacze zdecydowali o zatrudnieniu Hasana Salhamidzicia.

Nowy sezon w lidze niemieckiej zacznie się 18 sierpnia.

Czytaj więcej: Drastyczne kroki w Bayernie. Zwolnienia tuż po zdobyciu mistrzostwa Niemiec