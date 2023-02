PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski we wczorajszym meczu z Manchesterem United zdobył swojego 25. gola w barwach Barcelony. Tym samym Bayern Monachium otrzyma 1,25 miliona euro bonusu od hiszpańskiego klubu.

Lewandowski jest skuteczny w barwach Barcelony

Napastnik w koszulce Blaugrany strzelił już 25. bramek

Bayern zapewnił sobie bonus w wysokości 1,25 mln euro na taką okoliczność

Bayern zgarnie kolejne pieniądze za Lewego

W umowie transferowej Bayernu Monachium z Barceloną, na mocy której Robert Lewandowski przed kampanią 2022/2023 zamienił Bawarię na Katalonię, zapisano, że hiszpański klub w każdym sezonie musi zapłacić niemieckiej ekipie 1,25 miliona euro zmiennych, jeśli Lewy zdobędzie 25 bramek w oficjalnych rozgrywkach.

Tak się składa, że kapitan reprezentacji Polski już w połowie kampanii osiągnął ten wynik, a to oznacza kolejny przelew do Monachium. 34-letni napastnik strzelił gola we wczorajszym spotkaniu Blaugrany z Manchesterem United, ale jego zespół przegrał 1:2 i odpadł z europejskich pucharów.

25. gol Roberta Lewandowskiego w sezonie, a to oznacza, że Barcelona musi dopłacić Bayernowi za Polaka 1,25 mln euro💰 — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) February 23, 2023

Przypomnijmy, że środkowy napastnik występuje w koszulce Dumy Katalonii od lipca 2022 roku, kiedy to trafił na Camp Nou za 45 milionów euro z Bayernu. Były piłkarz Borussii Dortmund spędził na Allianz Arena aż osiem lat i w tym czasie ośmiokrotnie sięgał po mistrzostwo Bundesligi. W sezonie 2019/2020 podniósł też puchar za Ligę Mistrzów.

Robert Lewandowski w 30 meczach obecnej kampanii oprócz zdobycia 25 bramek zaliczył także 6 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 45 milionów euro. Umowa Lewego z Barceloną wygasa 30 czerwca 2026 roku i znajduje się w niej zapis o opcji przedłużenia kontraktu o kolejny rok.

