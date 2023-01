PressFocus Na zdjęciu: Harvey Elliott

Liverpool wygrał na Molineux w powtórzonym meczu 1/32 finału Pucharu Anglii. Jedynego gola przeciwko Wolverhampton Wanderers zdobył w pierwszej połowie Harvey Elliott.

Liverpool pokonał Wolverhampton Wanderers w powtórzonym spotkaniu 1/32 finału Pucharu Anglii

Jedynego gola w meczu strzelił Harvey Elliott

W kolejnej rundzie The Reds zmierzą się z Brighton & Hove Albion

Elliott wykorzystał błąd bramkarza i dał Liverpoolowi awans

Wolverhampton Wanderers zdołało powstrzymać ponad tydzień wcześniej Liverpool w meczu na Anfield Road. W zamian otrzymali możliwość rewanżu na swoim stadionie. I Wilki chciały zacząć z przytupem. Już w trzeciej minucie Adama Traore posłał niezłe dośrodkowanie do Raula Jimeneza, ale Meksykanin nie zdołał trafić w światło bramki. A po chwili pierwsza groźna kontra The Reds zakończyła się golem. Harvey Elliott ruszył w samotny rajd od połowy. Mniej więcej 30 metrów od bramki Anglik zauważył, że Jose Sa zbyt daleko wyszedł z bramki. Zdecydował się na strzał, który wylądował w bramce i dał gościom prowadzenie.

🔥 HARVEY ELLIOTT, CO ZA BRAMKA! 🎯



Przepiękny gol 19-latka! 😍 Musicie to zobaczyć! 🔂



Liverpool FC prowadzi z Wolverhampton Wanderers, a mecz trwa w Eleven Sports 1. ⚽️ #EFLpl pic.twitter.com/gJXDdItxJv — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 17, 2023

To trafienie ożywiło Liverpool. Po chwili w niezłej okazji był też Konstantinos Tsimikas, ale strzelił zbyt mocno.

Wraz z upływem kolejnych minut, tempo meczu sukcesywnie spadało. Goście starali się utrzymać kontrolę, a Wolverhampton z trudem przychodziło konstruowanie składnych akcji. Po zmianie stron długo najgroźniejszą okazją był strzał Cody’ego Gakpo po pięknym podaniu Thiago. Holender znajdował się jednak na minimalnym spalonym.

W końcówce Wilki szukały wyrównania, ale zabrały się za to zbyt późno. Ostatecznie Liverpool zdołał wywieźć skromne zwycięstwo z Molineux, które dało im awans do 1/16 finału Pucharu Anglii. Tam już czeka na The Reds Brighton & Hove Albion.