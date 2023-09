Weterani nie pójdą drogą Krychowiaka. “Rocznik 1988 jeszcze się nie poddaje”

IMAGO / Piotr Kucza / Newspix Na zdjęciu: Grosicki i Glik

Grzegorz Krychowiak zakończył karierę reprezentacyjną

Takiej decyzji nie chcą podejmować jego starsi koledzy

Kamil Grosicki zapowiedział walkę o kadrę

Grosicki i Glik z jasnym celem ws. reprezentacji. “Chcemy walczyć”

Grzegorz Krychowiak dość niespodziewanie ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Polski. Pomocnik wydał oficjalne oświadczenie na swoim Instagramie, dziękując za lata występów w biało-czerwonych barwach.

– Przyszedł czas, żeby powiedzieć „dziękuję”. W dniu dzisiejszym rezygnuje z występów w Reprezentacji Polski. Dziękuję kibicom którzy byli z nami na dobre i na złe, w każdym meczu dawałem z siebie tyle ile mogłem, żebyście byli z nas dumni. Dziękuję mojej Żonie, rodzinie, trenerom, członkom sztabu i każdemu kogo spotkałem na mojej reprezentacyjnej drodze. Trzymam kciuki za każdy kolejny mecz i do zobaczenia na trybunach! – napisał Grzegorz Krychowiak.

Podobną drogą nie ma zamiaru iść Kamil Grosicki, który zabrał również głos za Kamila Glika. W rozmowie z TVP Sport skrzydłowy Pogoni Szczecin zapowiedział walkę o grę w reprezentacji.

– Z Kamilem gramy od 15 lat w reprezentacji. Jesteśmy z jednego rocznika. To mój przyjaciel, często razem z naszymi rodzinami spędzamy wakacje. Wiem, czym dla niego, tak jak i dla mnie, jest reprezentacja Polski. […] Teraz doszło do zmiany trenera, ale tak jak powiedziałem: rocznik 1988 jeszcze się nie poddaje! Chcemy walczyć i musimy zrobić wszystko, żeby się dostać do tej reprezentacji – powiedział Grosicki.

