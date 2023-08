Chelsea znów zawiodła. Feralny debiut Moisesa Caicedo

Kolejny raz rozczarowaniem dla kibiców Chelsea zakończył się ligowy mecz. The Blues nie wykorzystali wielu szans i przegrali 1:3 z West Hamem. Kiepski debiut zanotował Moises Caicedo, który sprokurował rzut karny wykorzystany przez Lucasa Paquetę.

Po pierwszej połowie zespoły schodziły do szatni przy wyniku 1:1

Bohaterem West Hamu był znakomicie spisujący się w bramce Alphonse Areola, który obronił rzut karny

W drugiej połowie gola na 2:1 strzelił Antonio, a wynik na 3:1 ustalił Lucas Paqueta

45 minut niewykorzystanych szans przez Chelsea

Błyskawiczne trafienie w meczu przeciwko Chelsea zanotował West Ham. Po precyzyjnej wrzutce z rzutu rożnego piłkę głową do siatki skierował Nayef Aguerd. Była to jedna z niewielu klarownych okazji bramkowych Młotów w pierwszej połowie. Niemal od razu po stracie bramki to przyjezdni przejęli inicjatywę i nieustannie nękali Areolę.

W 28. minucie znakomitą akcję solową golem zakończył Carney Chukwuemeka, dla którego było to pierwsze trafienie dla Chelsea w karierze. The Blues chcieli pójść za ciosem i jeszcze przed końcem 1. połowy wyjść na prowadzenie. Mieli ku temu znakomitą okazję. W polu karnym faulował Soucek, a do jedenastki podszedł Enzo Fernandez. Argentyńczyk uderzył jednak słabo i mało precyzujnie, ułatwiając tym samym Areoli obronę strzału.

Żelazna defensywa West Hamu

Druga połowa rozpoczęła się podobnie jak pierwsza – od gola West Hamu. Gospodarze wyszli świetnie z kontrą, a Michail Antonio wykorzystał bierność Axela Disasiego i mocnym strzałem pokonał Roberta Sancheza. Sytuację West Ham utrudniła mocno czerwona kartka dla Nayefa Aguerda, który obejrzał w 67. minucie drugą żółtą kartkę.

Chelsea atakowała, ale to West Ham zanotował trafienie na 3:1. W polu karnym faulował debiutjący w ekipie The Blues Moises Caicedo, a stały fragment pewnie wykorzystał Lucas Paqueta.

West Ham – Chelsea 3:1 (1:1)

1-0 Aguerd 7′

1-1 Chukwuemeka 28′

2-1 Antonio 53′

3-1 90+5′ Paqueta (k)