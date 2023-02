fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United w środowy wieczór zremisował w roli gospodarza z Leeds United (2:2) w zaległym spotkaniu ósmej kolejki Premier League. Jednocześnie ekipa z Old Trafford nie zdołała wyprzedzić w ligowej tabeli Manchesteru City. Po zakończeniu rywalizacji opinią na jej temat podzielił się menedżer Czerwonych Diabłów.

Zakończyła się passa kolejnych zwycięstw Man Utd

Podopieczni Erika ten Haga podzielili się punktami z Leeds United w środowy wieczór

Na temat starcia z Pawiami kilka zdań wyraził opiekun Czerwonych Diabłów

Erik ten Hag o meczu z Leeds United

Manchester United przystępował do środowej batalii, chcąc kontynuować przede wszystkim passę spotkań bez porażki. Jednocześnie zawodnicy Czerwonych Diabłów mogli pochwalić się czterema kolejnymi zwycięstwami. Ostatecznie jednak Leeds United wysoko zawiesiło poprzeczkę wielokrotnym mistrzom Anglii.

– Można powiedzieć, że zdobyliśmy punkt, ponieważ wspaniale jest wrócić z do gry przy wyniku 0:2 w derbach. Z drugiej strony niedopuszczalne jest rozpoczynanie spotkania w taki sposób. Musisz być gotowy do bitwy, a my nie byliśmy – powiedział Erik ten Hag cytowany przez BBC Sport.

– To pierwsza rzecz, którą powiedziałem podczas przerwy. Przekazałem, że musimy się upewnić, że jesteśmy gotowi. A w drugiej połowie od razu straciliśmy bramkę – to naprawdę rozczarowujące – kontunuował Holender.

– Za kilka dni znów zagramy, a fakt, że jesteśmy w stanie wygrać, grając własną piłkę, dodaje otuchy. I musimy wygrać. Trzeba jednak zachować koncentrację przez cały mecz – przekonywał opiekun Man Utd.

– W ostatnich 20 minutach stworzyliśmy wiele okazji, ale realizacja nie była tak dobra. Przy bramce musimy zachowywać się spokojniej – zakończył ten Hag.

Man Utd zremisował w środowym starciu dzięki bramkom zdobytym przez Marcusa Rashforda i Jadona Sancho. Kolejny mecz ekipa z Old Trafford rozegra już w niedzielę. Ciekawe jest to, że rywalem Manchesteru United ponownie będzie Leeds United. Tym razem zespoły zmierzą się ze sobą na Elland Road w ramach 23. kolejki Premier League.

Czytaj więcej: Sensacja na Old Trafford była blisko, Manchester United wrócił z dalekiej podróży