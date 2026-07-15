Tuchel przed meczem Anglii z Argentyną. „Oni mają przewagę w tym aspekcie”

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel: Jesteśmy gotowi na ten pojedynek

W środowy wieczór reprezentacja Anglii zmierzy się z Argentyną w półfinale mistrzostw świata 2026. Spotkanie zapowiada się niezwykle emocjonująco, ponieważ stawką będzie awans do wielkiego finału, gdzie czeka już Hiszpania, która we wtorek pokonała Francję 2:0. Selekcjoner ekipy Synów Albionu – Thomas Tuchel – zabrał głos przed pierwszym gwizdkiem, podkreślając, że jego zespół jest świadomy klasy rywala. Początek jednego z najważniejszych meczów turnieju zaplanowano na godzinę 21:00.

– Znam niektórych z argentyńskich zawodników, kilku z nich miałem okazję trenować. Można to wyczuć i zobaczyć. Mają w sobie coś wyjątkowego. Widać to, gdy przegrywają, kiedy mecze są bardzo wyrównane. To praktycznie ta sama grupa, która grała cztery lata temu. Widać między nimi jedność, poświęcenie i wiarę we własny styl. To bardzo emocjonalny sposób gry. Taki był już w Katarze i taki jest również teraz – powiedział szkoleniowiec reprezentacji Anglii, komplementując swojego półfinałowego rywala.

– Historia także motywuje Argentyńczyków i wiele dla nich znaczy. Wiemy więc, czego się spodziewać i z czym przyjdzie nam się zmierzyć. My również jesteśmy pełni emocji, mamy charakter oraz mentalność potrzebną do rywalizacji na takim poziomie. Jesteśmy gotowi. Rozmawiałem z całym zespołem po ostatnim meczu i przekazałem zawodnikom, że musimy patrzeć już tylko przed siebie. Naszym celem jest zwycięstwo i awans do finału – zakończył Tuchel, cytowany przez brytyjski dziennik „The Guardian”.

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