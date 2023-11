Roy Keane zachwycony zawodnikiem Man Utd. Ocenił jego występ

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Występ Kobbiego Mainoo z Evertonem obił szerokim echem

Roy Keane bardzo chwalił piłkarza Manchesteru United

Dla 18-latka był to pełny debiut w Premier League

Roy Keane: Trzymam kciuki za tego chłopaka, był znakomity

Niedzielny mecz z Evertonem zostanie na długo w pamięci Kobbiego Mainoo. 18-latek po raz pierwszym wyszedł wyjściowym składzie na mecz Premier League i spisał się znakomicie. Po spotkaniu zawodnika Manchesteru United dla “Sky Sports” mocno chwalił sam Roy Keane.

– Niewiarygodny występ. Słuchajcie, nie chcę dawać się ponosić emocjom, ale jestem przekonany, że tak właśnie będzie. Mainoo wyglądał na zawodnika, który miał cały czas piłkę przy nodze. Dobrze podejmował decyzje, wiedział kiedy zagrać długie, a kiedy krótkie podanie. Bez piłki również spisał się świetnie – ocenił Irlandczyk.

– Co za fenomenalny występ. Wiem, co klub sobie o nim myśli. Menadżer musiał mieć wobec niego duże zaufanie, że postawił na niego w meczu z Evertonem. Trzymam kciuki za tego chłopaka, był znakomity. To dla niego wspaniały start. Mam nadzieję, że kontuzje będą go omijać i dostanie serię meczów. Wyglądał jak piłkarz Manchesteru United. Fajny, odważny i chciało się go oglądać – powiedział Keane.

Mancheser United już w środę rozegra kolejny niezwykle ważny mecz. Przeciwnikiem “Czerwonych Diabłów” będzie Galatasaray.

