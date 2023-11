IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Jude Bellingham

Bellingham nie wystąpił w ostatnim meczu Realu

Gracz zmagał się z drobnymi problemami zdrowotnymi

Anglik wrócił już do pełnych treningów z drużyną

Bellingham gotowy na mecz z Valencią

Real Madryt do ligowych zmagań wróci w sobotę w meczu przeciwko Valencii. Do tej pory kluczowym zawodnikiem Los Blancos był Jude Bellingham, który jednak z powodu problemów zdrowotnych nie mógł wystąpić w poprzednim spotkaniu.

Uraz poważny nie był, ale w madrytczycy woleli nie ryzykować i gwiazdor dostał wolne w starciu z Bragą w Lidze Mistrzów. Anglik powrócił już do pełnych treningów z resztą zespołu i wygląda na to, że będzie gotowy do gry w sobotę.

Real Madryt po 12. kolejkach La Liga zgromadził 29 punktów i jest wiceliderem tabeli. Valencia z 18 punktami zajmuje ósme miejsce.

Zobacz również: Rośnie presja na trenera Napoli. Kolejny mecz może być decydujący