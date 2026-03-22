120 milionów na stole? Real szykuje wielki ruch transferowy

11:08, 22. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Tyc Sports

Real Madryt może w trakcie letniego okna transferowego ruszyć po nowego pomocnika. Konkretne wieści przekazał TyC Sports, wskazując, ile gigant La Liga może wyłożyć na transfer.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real otwarty na to, aby zapłacić 120 milionów euro za Enzo Fernándeza

Real Madryt rywalizuje w tej kampanii o trofea. Tymczasem władze ekipy z La Liga już myślami są przy zbliżającym się oknie transferowym. Według wieści TyC Sports przedstawiciel ligi hiszpańskiej ma konkretne plany dotyczące jednego z graczy Chelsea.

Źródło przekonuje, że The Blues są zdeterminowani, aby odzyskać 120 milionów euro zainwestowane w Enzo Fernandeza w 2023 roku. Tym samym ekipa z Premier League nie wyklucza sprzedaży piłkarza za tę sumę. Zainteresowanie wykazuje Real, mający być gotowy na to, aby zainwestować 120 milionów euro w transfer zawodnika, co sugeruje dziennikarz Renzo Pantich.

Jeśli ewentualna transakcja z udziałem mistrza świata z 2022 roku dojdzie do skutku, to konkretny zysk otrzyma jego były klub. River Plate będzie mogło w takim przypadku liczyć na zastrzyk finansowy w wysokości pięciu milionów euro.

Enzo Fernandez ma kontrakt ważny z Chelsea do końca czerwca 2032 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi natomiast 90 milionów euro. W tym sezonie Argentyńczyk wystąpił jak na razie w 46 spotkaniach, notując w nich 12 trafień i sześć asyst. Na boisku piłkarz spędził ponad 3660 minut.

Środkowy pomocnik w ostatnim czasie był łączony nie tylko z transferem do Realu, ale też PSG. Enzo Fernández ma też na swoim koncie 38 występów w drużynie narodowej. Strzelił w nich pięć goli.

