SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Pieńko

Arda postawiła się Rakowowi. Tylko jeden gol w Częstochowie

Dzisiejszego wieczoru rozegrano spotkanie pomiędzy Rakowem Częstochowa a Ardą Kyrdżali w ramach 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Był to pierwszy mecz tego dwumeczu i choć zespół Medalików uchodził za zdecydowanego faworyta, to boiskowa rzeczywistość okazała się bardziej wymagająca. Piłkarze Marka Papszuna przez większość czasu kontrolowali grę, jednak bułgarska drużyna pokazała się z bardzo solidnej strony, skutecznie utrudniając gospodarzom złapanie odpowiedniego rytmu.

Ostatecznie kibice zgromadzeni na stadionie zobaczyli tylko jedną bramkę. W 28. minucie Tomasz Pieńko wykorzystał błąd defensywy rywali i precyzyjnym strzałem dał prowadzenie Rakowowi. Jak się później okazało, był to gol na wagę zwycięstwa. Choć częstochowianie mieli jeszcze kilka okazji, brakowało im skuteczności i pomysłowości w ofensywie. Tym samym drużyna z Jasnej Góry odniosła skromne zwycięstwo 1:0, które daje przewagę, aczkolwiek trudno mówić o komfortowej zaliczce przed rewanżem.

Drugie spotkanie Rakowa Częstochowa z Ardą Kyrdżali zostanie rozegrane tydzień później, 28 sierpnia o godzinie 20:00 w Bułgarii. To właśnie tam rozstrzygną się losy awansu do Ligi Konferencji Europy. Aby być spokojnym o rezultat, wicemistrz PKO BP Ekstraklasy musi zagrać znacznie lepiej niż dziś przy Limanowskiego. Trzeba poprawić skuteczność oraz narzucić rywalom swój styl gry. Nieznaczna wygrana na własnym stadionie daje pewien komfort, ale jednocześnie pokazuje, że droga do fazy ligowej wcale nie będzie łatwa.

Raków Częstochowa – Arda Kyrdżali 1:0 (1:0)

1:0 Tomasz Pieńko 28′