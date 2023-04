PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Milan odnosi ważne zwycięstwo wyjazdowe nad Napoli

Rafael Leao rozegrał kapitalne zawody na Stadio Diego Armando Maradona

Portugalczyk przyznał, że jest wielkim fanem talentu Kwaracchelii

Rafael Leao skradł show w Neapolu

Kwiecień to miesiąc, w którym zobaczymy trylogię starć Napoli z Milanem. Pierwsza część miała miejsce w niedzielny wieczór. Hit 28. kolejki Serie A zakończył się prawdziwą demolką. Podopieczni Stefano Piolego ograli na wyjeździe najlepszą drużynę obecnego sezonu we Włoszech aż 4:0. Pozostałe dwa akty rywalizacji obejrzymy w Lidze Mistrzów. Obie drużyny zmierzą się ze sobą w ćwierćfinale rozgrywek.

Gwiazdą niedzielnego wieczoru na Stadio Diego Armando Maradona był Rafael Leao. Portugalczyk miał ostatnio drobną obniżkę formy, ale w tym meczu był prawdziwą gwiazdą. Przypominał tego samego piłkarza z poprzedniego sezonu, który zgarnął nagrodę dla najlepszego piłkarza Serie A. Skrzydłowy Milanu jest zawsze otwarty do rozmów. Potrafi skrytykować zespół, a także docenić rywali. Tym razem w pomeczowym wywiadzie odniósł się do Chwiczy Kwaracchelii, który jest rewelacją sezonu.

– Jestem wielkim fanem Chwiczy Kwaracchelli. Podoba mi się jego styl gry i mogę otwarcie powiedzieć, że kiedy go oglądam, to widzę siebie. On rozgrywa obecnie znakomity sezon – mówił Rafael Leao.

