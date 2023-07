"Chcielibyśmy jeszcze więcej niż jeden ruch. Akurat na dwie pozycje pracujemy nad zawodnikami dla których nie jesteśmy pierwszym wyborem, do tego nie zawsze są to wolni zawodnicy. Jesteśmy gotowi na transfer gotówkowy. Też chciałbym już zamykać okno, ale mam nadzieję, że cierpliwość popłaci" - napisał na Twitterze prezes Widzewa Łódź.

IMAGO / PAWEL PIOTROWSKI / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Widzew Łódź

Widzew Łódź przygotowuje się do startu nowego sezonu PKO Ekstraklasy

Podopieczni Janusza Niedźwiedzia wciąż szukają wzmocnień

“Planujemy więcej niż jeden ruch transferowy” – napisał na Twitterze prezes Widzewa

Będą wzmocnienia Widzewa?

Widzew Łódź z impetem wszedł do PKO Ekstraklasy w zakończonym nie tak dawno temu sezonie 2022/2023. Beniaminek imponował grą i stylem, w jakim zdobył regularnie punkty. Praktycznie do końca rundy jesiennej, podopieczni Janusza Niedźwiedzia zajmowali miejsca w górnej części tabeli. To wszystko zmieniło się jednak wraz z przyjściem nowego roku. Od tego momentu Widzew Łódź zaliczał stopniowy zjazd. Finalnie kończąc rozgrywki na 12. miejscu w tabeli.

Teraz klub z Łodzi szuka wzmocnień. Dotychczas pozyskano Dawida Tkacza, Antoniego Klimka oraz Luisa Silve. Za pośrednictwem Twittera, prezes Michał Rydz zapewnił, że będą kolejne transfery.

– Planujemy więcej niż jeden ruch transferowy. Co do sponsorów, pisałem już kilka dni temu, że w najbliższych dniach będziemy sukcesywnie komunikować informacje o umowach sponsorskich – odpowiedział jednemu z kibiców Michał Rydz.

– Chcielibyśmy jeszcze więcej niż jeden ruch. Akurat na dwie pozycje pracujemy nad zawodnikami dla których nie jesteśmy pierwszym wyborem, do tego nie zawsze są to wolni zawodnicy. Jesteśmy gotowi na transfer gotówkowy. Też chciałbym już zamykać okno, ale mam nadzieję, że cierpliwość popłaci – dodał w tym samym wątku prezes Widzewa.

Czytaj więcej: Górak jednoznacznie o celu GieKSy. “Nie wolno mi się z tego wyłamywać”