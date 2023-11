Oto kandydat do zastąpienia Pepa Guardioli. Sensacyjne nazwisko

Pep Guardiola ma kontrakt z Manchesterem City do 2025 roku i bardzo możliwe, że po jego wygaśnięciu zdecyduje się na nowe wyzwanie. Według hiszpańskich mediów faworytem do jego zastąpienia jest Michel z Girony.

Pep Guardiola nie ma zamiaru trwać w Manchesterze City do emerytury

Obecna umowa Hiszpana wygasa w 2025 roku

Sensacyjnym kandydatem do jego zastąpienia jest Michel z Girony

Manchester City: Michel zastąpi Pepa Guardiolę?

Jak długo Pep Guardiola pozostanie na czele Manchesteru City? Na razie nie ma jeszcze mowy o odejściu. Hiszpan ma kontrakt ważny do 2025 roku i z wielkim przekonaniem należy powiedzieć, że nie może narzekać na warunki pracy. Co roku szkoleniowiec Obywateli może liczyć na nowe wzmocnienia, co pozwala mu walczyć o najwyższe cele.

Guardiola podkreślał jednak, że chciałby spróbować nowych wyzwań. Według mediów w 2025 roku opuści Etihad Stadium po wygaśnięciu umowy.

W Hiszpanii zaczyna pojawiać się nazwisko, które w przyszłości zastąpi Pepa Guardiolę. Według Cadena SER nowym trenerem Manchesteru City ma być Miguel Ángel Sánchez Muñoz szerzej znany jako Michel, który w tym sezonie robi furorę z Gironą. Jest to klub należący do City Football Group, co ułatwiłoby przenosiny do Anglii.