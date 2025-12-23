Nie tylko Fullkrug! AC Milan bliski transferu kolejnego napastnika

Milan intensywnie działa na rynku transferowym i finalizuje kolejny ruch. Jak podaje La Gazzetta dello Sport, tym razem klub myśli o przyszłości.

Andrej Kostić coraz bliżej Milanu

AC Milan przebudowuje ofensywę. Włosi finalizują wypożyczenie Niclasa Fullkruga z West Hamu, ale w międzyczasie klub praktycznie porozumiał się z Partizanem w sprawie transferu Andreja Kosticia. Czarnogórski napastnik z rocznika 2007 w serbskiej lidze ma już na koncie osiem bramek i uchodzi za jeden z największych talentów w swoim kraju. Negocjacje są na finiszu, a transakcja ma zostać przeprowadzona jeszcze w styczniu.

Kostić ma dołączyć do Rossonerich za 5 milionów euro. Milan chce jak najszybciej sprowadzić 18-latka na San Siro, aby poznał klub i realia włoskiego futbolu. Klub liczy na to, że w przyszłości przebije się do pierwszego składu zespołu Massimiliano Allegriego.

Młody piłkarz może występować zarówno jako klasyczna dziewiątka, jak i cofnięty napastnik. Ma 188 centymetrów wzrostu, dobrze radzi sobie fizycznie i bardzo szybko się rozwija. W Serbii porównuje się go do Dusana Vlahovicia, z którym łączy go także ta sama agencja sportowa.

Początkowo Kostić ma grać głównie w zespole Milan Futuro, czyli drugiej drużynie rywalizującej w Serie D. Włosi chcą, aby regularnie grał i spokojnie adaptował się do nowego środowiska. Jednocześnie drzwi do pierwszej drużyny pozostają otwarte. Wszystko będzie zależało od postawy napastnika na treningach.

