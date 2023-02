Polonia Warszawa mocnym akcentem zamyka zimowe okienko transferowe. Do stolicy przenosi się Paweł Tomczyk, który w tym sezonie występował w drugoligowej rumuńskiej ACSM Politehnice Iasi.

PressFocus Na zdjęciu: Paweł Tomczyk

Paweł Tomczyk wraca do Polski

Napastnik nieco ponad rok temu trafił do Rumunii

Teraz 24-latek podpisał kontrakt z Polonią Warszawa

Polonia Warszawa wzmacnia się przed walką o awans

Paweł Tomczyk w tym sezonie grał dla drugoligowej ACSM Politehniki Iasi. W barwach Alb-albaștrii 24-latek zaliczył 14 występów i strzelił jednego gola. Przed przenosinami do ekipy z miasta Jassy napastnik zakładał koszulkę ekstraklasowego CS Mioveni, a jego licznik zatrzymał się na 11 meczach i jednym trafieniu.

Po niezbyt udanej przygodzie w Rumunii Tomczyk wraca do Polski. Wychowanek Lecha Poznań podpisał kontrakt z Polonią Warszawa i pomoże jej w uzyskaniu awansu do 1. ligi. Przed zakończeniem zimowego okna transferowego były młodzieżowy reprezentant Polski rozwiązał umowę z ACSM Poli Iasi, co umożliwiło mu związanie się z Czarnymi Koszulami. 24-latek spędzi w stolicy przynajmniej pół roku. Klub dysponuje opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Tomczyk ma w CV takie kluby jak Lech Poznań (34 mecze/ 5 goli), Podbeskidzie (34/12), Widzew Łódź (33/5), Stal Mielec (13/2) i Piast Gliwice (4/2).