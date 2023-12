Girona FC zdołała pokonać na wyjeździe FC Barcelonę (4:2) i wrócić na fotel lidera La Ligi. Trener Michel przyznał, że było to najbardziej wyjątkowe zwycięstwo w jego karierze.

IMAGO / CordonPress Na zdjęciu: Michel i Xavi

Girona FC wróciła ze Stadionu Olimpijskiego z trzema punktami

Tym samym ma już siedem oczek przewagi nad FC Barceloną

Michel zachował skromność, przyznał jednak, że to dla niego najważniejsze zwycięstwo w karierze

“Pokonaliśmy świetną Barcelonę, to był mecz detali”

FC Barcelona po raz kolejny zawiodła swoich kibiców w tym sezonie. W niedzielę przegrała z Gironą FC aż 2:4, oddalając się od czołówki tabeli. Na fotel lidera wrócił nie kto inny, a właśnie mniejszy zespół z Katalonii. Teraz ma on już siedem punktów przewagi nad mistrzami kraju.

– Jestem bardzo szczęśliwy, bo mierzyliśmy się ze świetną Barceloną. To był mecz, o którym zadecydowały szczegóły. Zaczęli bardzo dobrze, ale potem udało nam się kontratakować. A następnie to Miguel [Gutierrez, który strzelił gola – przyp. PP] zrobił różnicę. Faktem jest, że nasi rywale w każdej chwili mogli zdobyć kolejną bramkę, ale my również – mówił po ostatnim gwizdku trener gości, Michel.

Szkoleniowiec, którego już latem łączono z przeprowadzką do Barcelony, wyznał, że było to najbardziej wyjątkowe zwycięstwo w jego karierze.

– To najbardziej szczególne zwycięstwo spośród wszystkich stu meczów, które przeżyłem w La Lidze, bo odniosłem je z Barceloną. Dopiero co wygrali w Lidze Mistrzów i pokonali Atletico we wspaniałym spotkaniu. Spodziewaliśmy się meczu o dużej intensywności, ale nie potrafiliśmy nawet przejąć piłki na jego początku. Nasza drużyna ma duszę, a piłkarze są bardzo pewni siebie – dodał Michel.

Teraz przed Gironą domowe starcie z Deportivo Alaves. Dojdzie jednak do niego dopiero w kolejny poniedziałek, 18 grudnia.

