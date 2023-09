IMAGO / Pawel Andrachiewicz / PressFocus /NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze

Zespół od początku sezonu znajduje się na pierwszych miejscach w Ekstraklasie

Teraz klub ma otrzymać dwa miliony dotacji z kasy miasta

Spora suma

Jagiellonia Białystok na początku tego sezonu może imponować. Zespół, który jeszcze kilka miesięcy temu walczył praktycznie do końca o utrzymanie, teraz lideruje tabeli PKO Ekstraklasy. Do tego futbol prezentowany przez ekipę Adriana Siemieńca jest atrakcyjny i bardzo często widowiskowy. Być może właśnie to powoduje, że klub ma otrzymać z kasy miasta dodatkową dotację w wysokości dwóch milionów złotych, o czym informuje “Polskie Radio Białystok”.

Jeszcze przed startem sezonu władze miasta i klub miały bardzo chłodne relacje. Kością niezgody było wówczas wynajmowanie stadionu miejskiego. Według władz Jagiellonii koszty z tym związane były zbyt wysokie, a miasto nie chciało zejść z ustalonej ceny. Istniała wtedy realna obawa, że klub będzie musiał rozgrywać swoje mecze na innym obiekcie. Ostatecznie jednak udało się dojść do porozumienia.

