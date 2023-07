"Powody, by sądzić, że to mój ostatni sezon w Ligue 1? To bardzo proste. Jestem piłkarzem, który gra po to, by wygrywać. Koszulka nie ma znaczenia. Nigdy nie jestem nasycony" - powiedział Mbappe dla "L'Equipe".

IMAGO / Andy Rowland Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe wypowiedział się na temat swojej dalszej gry w PSG

Francuz zdradził, że nie wie czego brakuje drużynie do wygrania Ligi Mistrzów

Spekuluje się, że to być może ostatni czas piłkarza we Francji

“Urodziłem się po to, żeby wygrywać”

O potencjalnym transferze Kyliana Mbappe mówi się coraz głośniej. Plotki łączące reprezentanta Francji m.in. z Realem Madryt stają się bardzo intensywne. Sam Francuz mówi o tym, że chce wygrywać, a PSG być może ma swój szklany sufit, którego nie może przebić.

– Powody, by sądzić, że to mój ostatni sezon w Ligue 1? To bardzo proste. Jestem piłkarzem, który gra po to, by wygrywać. Koszulka nie ma znaczenia. Nigdy nie jestem nasycony. Jadę na wakacje, resetuje się i wracam głodny. Nie zadowalam się tym, co osiągnąłem. Wmawiam sobie, że mogę zrobić coś lepiej – powiedział Mbappe dla “L’Equipe”

– Nie wiem, czego brakuje PSG do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. To pytanie nie do mnie. Trzeba rozmawiać z ludźmi, którzy organizują skład i budują cały klub. Ja staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Piąty raz z rzędu zostałem królem strzelców Ligue 1. Czasami w piłce ma się do czynienia ze szklanym sufitem – dodał Francuz.

– Nie chce być w drużynie tylko po to, by sobie grać. Dlatego czasami ludzie myślą, że jestem arogancki. Nie boję się porażek, bo to część kariery piłkarza. Jestem jednak głęboko przekonany, że urodziłem się po to, by wygrywać. Chcę to wszystkim pokazać – zakończył Kylian Mbappe.

