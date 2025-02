Wieczysta przybliży się do awansu? Zmierzy się z rezerwami ŁKS-u

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Wieczysta przyjedzie do Łodzi

ŁKS Łódź II podejmie na własnym stadionie Wieczystą Kraków w meczu 20. kolejki Betclic 2. Ligi. Drugoligowe rozgrywki wreszcie wracają do gry po zimowej przerwie. Ekipę Sławomira Peszki, która jest jednym z głównych faworytów do awansu, na początku czeka wyjazd do województwa łódzkiego.

Zdecydowanym faworytem tej potyczki są goście, którzy bez wątpienia mogą pochwalić się dużo lepszym składem. Wieczysta Kraków ma na swoim koncie 45 punktów i zajmuje 2. miejsce w ligowej tabeli, natomiast ŁKS Łódź II uzbierał dotychczas 23 oczka, przez co plasuje się na 11. pozycji w stawce.

Czy drużyna Żółto-Czarnych wywiąże się z roli faworyta? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Pierwszy gwizdek wybrzmi w najbliższą sobotę, 1 marca o godzinie 17:45.

Ekipa Peszki pokazał moc w sparingach

Wieczysta Kraków podczas obozu przygotowawczego do rundy wiosennej rozegrała kilka sparingów, pokonując m.in. pierwszą drużynę ŁKS-u Łódź (2:1), LKS Goczałkowice-Zdrój (2:1) oraz uzbecki FK Andijon (3:2). W tym czasie ŁKS Łódź II zmierzył się towarzysko z RKS-em Radomsko (7:3), Zawiszą Bydgoszcz (1:1) czy Legią Warszawa II (0:4).

Ostatnie dwa mecze rundy jesiennej w wykonaniu podopiecznych Sławomira Peszki to dwa przekonując zwycięstwa nad Zagłębiem Lubin II (3:0) oraz Resovią Rzeszów (4:1). Ekipa z województwa łódzkiego również imponowała formą pod koniec listopada, wygrywając ze Skrą Częstochowa (1:0) i rozprawiając się z Wisłą Puławy (4:0).

Tylko jeden mecz bezpośredni

W całej historii byliśmy świadkami tylko jednego spotkania między Wieczystą Kraków a ŁKS-em Łódź II , które miało miejsce na początku obecnego sezonu. Wówczas ekipa Żółto-Czarnych wygrała u siebie aż 4:0, a na listę strzelców wpisali się Michał Trąbka (dwukrotnie), Chuma oraz Paweł Łysiak. Teraz rezerwy Rycerzy Wiosny będą mieli szans na rewanż.

Goście uchodzą za faworytów

Według wyliczeń bukmacherów faworytami piątkowego spotkania są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Drużyna Sławomira Peszki dysponuje bowiem dużo lepszym składem i jest jednym z pretendentów do awansu na wyższy poziom rozgrywkowy. Procentowe szanse na zwycięstwo wyglądają następująco – ŁKS-owi II Łódź daje się 15%, Wieczysta Kraków otrzymała 66%, natomiast prawdopodobieństwo remisu wynosi 19%.

Wynik Operator Kurs ŁKS II 7.00 REMIS 4.70 WIECZYSTA 1.37

Szanse na zwycięstwo ŁKS Łódź II W P W R W W ? 14.9 % Remis 19 % Wieczysta Kraków W W R R W W ? 66.1 %

Spotkanie pomiędzy ŁKS-em Łódź II a Wieczystą Kraków będzie transmitowane w telewizji oraz interencie - na kanale TVP Sport, stronie tvpsport.pl oraz w ogólnodostępnej aplikacji o tej samej nazwie. Zawody skomentują Maciej Piotrowski oraz Rafał Ulatowski.

Przypomnijmy, że wybrane mecze Betclic 2. Ligi można oglądać również dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie.