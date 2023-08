Lewandowski dostanie wsparcie już teraz? Barca negocjuje

Jeżeli Barcelona w tym okienku straci Ousmane'a Dembele, który ma odejść do PSG, będzie chciała wzmocnić ofensywę, z czego powinien ucieszyć się Robert Lewandowski. W tym celu Blaugrana negocjuje przyspieszenie przenosin Vitora Roque do stolicy Katalonii, informuje Javi Miguel z Diario Sport.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Dani Carvajal

Vitora Roque oficjalnie trafi do Barcelony w kolejnym sezonie

Jeżeli Ousmane Dembele opuści FCB, Brazylijczyk może przenieść się na Camp Nou już teraz

18-latek to środkowy napastnik, potencjalny zmiennik dla Roberta Lewandowskiego

Lewandowski otrzyma zmiennika w tym okienku? Barcelona rozmawia z Athletico

Barcelona najprawdopodobniej będzie musiała pogodzić się ze stratą Ousmane’a Dembele. Wszystko wskazuje na to, że Francuz za kilka dni oficjalnie pożegna się z Camp Nou i przeniesie się na Parc des Princes, tym samym zasilając szeregi Paris Saint-Germain.

Katalończycy nie zamierzają przystępować do sezonu z osłabioną linią ataku. Dlatego, jak twierdzi Javi Miguel z Diario Sport, FCB ma rozpocząć negocjacje z Athletico Paranaense w sprawie przyspieszenia przenosin Vitora Roque do Barcelony.

18-latek, który gra na pozycji środkowego napastnika, ale może występować także na skrzydłach, dołączy do kadry Dumy Katalonii w sezonie 2024/25. Jeżeli Dembele trafi do PSG, Vitor Roque może go zastąpić już teraz. Na tym skorzysta Robert Lewandowski, dla którego Brazylijczyk będzie potencjalnym zmiennikiem.