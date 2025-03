Legia przekazała nowe informacje ws. biletów na mecz z Chelsea

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Paweł Wszołek, Marc Gual

Legia – Chelsea: informacje ws. biletów na ćwierćfinał Ligi Konferencji

Legia Warszawa pokonała Molde i awansowała do ćwierćfinału Ligi Konferencji, w którym zmierzy się z Chelsea. Pierwszy pojedynek zostanie rozegrany przy Łazienkowskiej, 10 kwietnia (godz. 18:45), a rewanż tydzień później na Stamford Bridge w Londynie. Starcie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród kibiców, którzy od wielu dni czekają na komunikat w sprawie sprzedaży biletów na ten mecz

Początkowo informacje w tej sprawie miały zostać udostępnione do końca minionego tygodnia, ale ostatecznie nastąpi to w przyszły czwartek. – Prosimy Was jeszcze o chwilę cierpliwości. Harmonogram i zasady sprzedaży przedstawimy we czwartek, 27 marca – przekazała Legia w oficjalnym komunikacie w serwisie “X”.

już 10 kwietnia rozegramy domowe spotkanie z Chelsea. Wiemy, że zainteresowanie tym meczem jest ogromne. Telefony wielu pracowników Legii urywają się, a liczbę pytań dotyczących zakupu biletów… pic.twitter.com/47H1Hc4InX — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) March 21, 2025

Legia Warszawa w swoim komunikacie poinformowała, że zainteresowanie domowym meczem z Chelsea, zaplanowanym na 10 kwietnia, jest ogromne. Klub podkreślił, że pracownicy odbierają tysiące zapytań dotyczących biletów, co świadczy o wielkim zainteresowaniu tym spotkaniem.

Legia zaznaczyła również, że po rewanżowym meczu z Molde zainteresowanie drużyną jeszcze bardziej wzrosło. Klub podkreślił, że priorytetem jest docenienie kibiców, którzy regularnie wspierają zespół na stadionie przy Łazienkowskiej. To właśnie oni mają przede wszystkim wypełnić trybuny podczas kwietniowego starcia z Chelsea.