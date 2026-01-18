Jan Ziółkowski otrzyma konkurenta? Roma chce niemieckiego stopera

Jeff Chabot, który jest wyceniany na 20-25 milionów euro, znalazł się na celowniku Romy - poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Gdyby 27-letni stoper trafił na Stadio Olimpico, to zostałby konkurentem Jana Ziółkowskiego.

massimo insabato / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Jeff Chabot celem transferowym Romy

Jan Ziółkowski przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026 przeprowadził się z Legii Warszawa do Romy za ponad 6,5 miliona euro. 20-letni perspektywiczny stoper całkiem dobrze odnalazł się w realiach Serie A i stopniowo zbiera minuty w barwach zespołu Giallorossich.

W Rzymie są jednak świadomi, że aby bić się o najwyższe cele, potrzeba większej jakości oraz rywalizacji w defensywie. Dlatego już teraz władze włoskiego klubu rozglądają się za kolejnym środkowym obrońcą, który mógłby podnieść poziom gry kluczowej formacji i stać się konkurentem dla trzykrotnego reprezentanta Polski w walce o podstawowy skład.

Jednym z kandydatów do wzmocnienia linii obrony Romy jest Jeff Chabot, o czym poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Choć transfer w zimowym okienku wydaje się mało prawdopodobny, to latem może nabrać realnych kształtów.

VfB Stuttgart będzie wówczas oczekiwał za swojego defensora kwoty w granicach 20–25 milionów euro. Rzymianie nie są jednak jedynym zainteresowanym klubem, ponieważ o podpis Niemca powalczy również Benfica Lizbona, co może podbić cenę zawodnika.

Mierzący 195 centymetrów stoper występuje w barwach aktualnej ekipy od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na MHP Arenę za 4 miliony euro z FC Koeln. Chabot szybko stał się ważnym elementem zespołu Die Roten, imponując pewnością siebie w grze powietrznej. W obecnej kampanii rozegrał 21 spotkań, spędzając na murawie niespełna 1800 minut. Kontrakt rozchwytywanego obrońcy ze Stuttgartem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.