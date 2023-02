PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola nie pozostał dłużny tym, którzy oskarżają go o “nadmierną fantazję i bycie aroganckim” podczas ustalania taktyki na kolejne spotkania. Tym razem Hiszpan został skrytykowany za grę Bernardo Silvą na lewej obronie w meczu z Arsenalem. Trener Manchesteru City postanowił odnieść się do tej sytuacji.

Manchester City pokonał Arsenal w hicie Premier League

Pep Guardiola został skrytykowany za ustawienie taktyczne swojej drużyny

Trener Obywateli postanowił skomentować te oskarżenia

Guardiola “aroganckim geniuszem”?

Pep Guardiola wyraźnie ubolewa nad oskarżeniami go o to, że „za dużo myśli lub jest arogancki”, kiedy zmienia sposób ustawienie Manchesteru City i to niekoniecznie zawsze przynosi satysfakcjonujący efekt. Szczególną uwagę mediów i ekspertów zwrócił pomysł Hiszpana, który zakładał wykorzystanie Bernardo Silvy na lewej stronie defensywy, co oglądaliśmy m.in. w rywalizacji z Arsenalem. Guardiola stwierdził, że najgorszą częścią tego starcia była jego własna taktyka, ponieważ „próbował czegoś innego i było to okropne”.

Jednak kiedy hiszpański szkoleniowiec usłyszał, że takie ustawienie Portugalczyka na The Emirates było błędem taktycznym, odpowiedział: – Nie, nie powiedziałem tego. Powiedziałem ogólnie, że to, co sobie wyobrażałem i myślałem o tym meczu, nie zadziałało. Ale nie dlatego, że Bernardo grał na pozycji lewego obrońcy.

🗣️ "It works, I am brave. If it doesn't work, I am overthinking."



Pep Guardiola discusses Manchester City's ever-changing tactics ⚽⤵️ pic.twitter.com/kawUwoMAqI — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 18, 2023

– Jeżeli to działa, jestem odważny, jestem geniuszem. A jeśli nie działa, ludzie twierdzą, że za dużo myślę i jestem arogancki. “Co on myśli, zmieniając taktykę? Dlaczego De Bruyne nie gra cały czas?” De Bruyne nie może grać we wszystkich meczach, w pewnych spotkaniach musi dysponować większym zasobem sił, a czasem musi otrzymać ode mnie wiadomość, że może grać lepiej. Czasami pobyt na ławce rezerwowych jest dobry.

Po zwycięstwie nad Arsenalem na The Emirates Manchester City awansował na szczyt tabeli Premier League, a wspomniany wyżej Bernardo po zmianie stron był jedną z kluczowych postaci Obywateli i wyraźnie przyczynił się do zwycięstwa w hitowym pojedynku.

Zobacz także: