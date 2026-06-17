Odejście Hellebranda i nowe transfery. Gasparík o zmianach w Górniku [ROZMOWA]

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik Zabrze rozpoczął przygotowania do nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Już na ich początku poznał rywala w eliminacjach Ligi Mistrzów. Los skojarzył Zabrzan z Fenerbahce, co od razu podniosło temperaturę wokół drużyny i dwumeczu

Trener Michal Gapsarik w rozmowie z dziennikarzami odniósł się do trudnego losowania, ocenił przygotowanie zespołu oraz wskazał kluczowe zmiany w kadrze. Szkoleniowiec mówił również o konsekwencjach odejścia Patrika Hellebranda i potrzebie wzmocnień

Aktualnie trwa w Zabrzu przebudowa zespołu. Pojawiają się nowe twarze, a klub analizuje rynek transferowy. Gasparik wypowiedział się również o roli młodych piłkarzy i kierunku, w jakim ma rozwijać się drużyna w najbliższych tygodniach

Fenerbahce na drodze Górnika Zabrze

Jak trener ocenia wylosowanie Fenerbahce w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów?

Michal Gasparik (trener Górnika Zabrze): – Na pewno cieszy mnie to losowanie. Pracowałem w Trnawie i miałem okazję poznać atmosferę meczów z Fenerbahce. To wielki klub, pełen gwiazd. W związku z tym traktujemy ten dwumecz jako ogromne wyzwanie. Szanujemy to, że będziemy mogli zagrać przeciwko takiej marce.

Czy korzystne jest to, że pierwszy mecz odbędzie się w Stambule?

Dobrze, że najpierw zagramy na wyjeździe. Wiemy, że będzie bardzo trudno, ale potrzebujemy osiągnąć taki wynik, który sprawi, że rewanż w Zabrzu pozostanie otwarty. Wierzę, że przy naszej publiczności będziemy mogli powalczyć o awans.

Jak zmienił się Górnik od zakończenia poprzedniego sezonu?

Widzę dużą różnicę w porównaniu z sytuacją sprzed pół roku czy roku. Wszyscy zawodnicy są bardzo dobrze przygotowani fizycznie. Dzięki temu możemy od razu przejść do bardziej zaawansowanej pracy taktycznej.

Wicemistrz Polski stracił lidera środka pola

Jak duża jest strata po odejściu Patrika Hellebranda?

Szkoda, że odszedł od nas. To bardzo specyficzny zawodnik na pozycji numer sześć. Trzeba uczciwie powiedzieć, że bez niego drużyna będzie wyglądać trochę inaczej.

Czy odejście Hellebranda mocno osłabi Górnika? Tak, to duża strata

Nie, klub sobie poradzi

Zobaczymy w sezonie Tak, to duża strata

Nie, klub sobie poradzi

Zobaczymy w sezonie 0 Votes

Czy znalezienie następcy Hellebranda jest teraz priorytetem?

Tak. Naszym priorytetem jest znalezienie piłkarza na szóstkę. Musimy zareagować jako klub, bo była to kluczowa rola w naszym sposobie gry. Przez dwa lata Hellebrand był jednym z najważniejszych elementów zespołu.

Michal Gasparik przyznaje, że był zaskoczony kierunkiem transferu Patrika Hellebranda 😲🔁



Wideo od @LukaPawlik 📹 pic.twitter.com/2ZwYRtc3Sm — Goal.pl (@goalpl) June 17, 2026

Zaskoczeniem było to, że wybór padł na Koronę Kielce?

Było to dla mnie pewne zaskoczenie. Byłem trochę zdziwiony kierunkiem transferu, ale takie jest życie piłkarskie. Patrik zadzwonił do mnie, wyjaśnił całą sytuację i zrozumiałem jego decyzję.

Twardy reset po sukcesach

Jak utrzymać drużynę na ziemi po zdobyciu Pucharu Polski i wicemistrzostwie kraju?

Powiedziałem już zawodnikom w szatni, że sukcesy z poprzedniego sezonu są przeszłością. Teraz musimy skupić się na przyszłości. Chcemy utrzymać wysoki poziom, ale wiemy, że czeka nas więcej spotkań i nowe wyzwania.

Jakie cele stawia sobie dzisiaj Górnik?

Wszyscy w klubie chcą budować coraz silniejszy klub. Najważniejsze jest jednak zachowanie stabilności i dalszy rozwój.

Michal Gasparik uspokoił fanów

Czy kibice mogą być spokojni o przyszłość kluczowych zawodników?

Mam zapewnienie, że kluczowi zawodnicy pozostaną z nami przynajmniej na spotkania kwalifikacyjne do europejskich pucharów. Wszyscy wiemy, że Maksym Chłań ma określone zapisy w kontrakcie, ale wierzę, że zostanie z nami.

Pierwszy trening przed startem nowego sezonu @GornikZabrzeSSA 😉



Dziennikarze na luzie zapytali Maksyma Chłania: „Widzew dzwonił?”. Reakcja zawodnika była błyskawiczna i z przymrużeniem oka: „🤫” 😉



Atmosfera wydaje się bardzo dobra 🙂#Ekstraklasa #KSG #ZabskiTwitter pic.twitter.com/vhvj8rh777 — Luka Pawlik 🇵🇱 🇮🇹 (@LukaPawlik) June 17, 2026

Nowym bramkarzem Górnika został Philipp Schulze. Czy to oznacza, że poszukiwania na pozycji golkipera zostały zakończone?

Uważam, że nie potrzebujemy już kolejnego bramkarza. Tomasz Loska przedłużył kontrakt, a mamy również kilku utalentowanych młodych zawodników. To powinno nam wystarczyć.

Nowe opcje ofensywne Górnika

Ogólnie jak trener ocenia nowych zawodników?

Erik Prekop był naszym pierwszym wyborem na napastnika. To doświadczony zawodnik i wierzę, że szybko pokaże swoją wartość.

Michal Gasparik (fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy)

A Bruno Durdov?

Ma jakość, aby walczyć o miejsce w podstawowym składzie. Może grać na skrzydle, ale również bliżej środka pola. Będziemy szukać dla niego optymalnej roli.

Młodość i doświadczenie w jednym projekcie

Jaką rolę mają odegrać młodzi zawodnicy, wracający do klubu z wypożyczeń?

Mamy wielu utalentowanych młodych zawodników. Chcemy dawać im szanse, obserwować ich podczas sparingów i podejmować decyzje na podstawie tego, jak będą się prezentować.

Czy dzisiaj łatwiej pracuje się z zespołem niż rok temu?

Wydaje mi się, że mamy aktualnie większą stabilizację niż rok temu. Wtedy poznawaliśmy się praktycznie od zera. Teraz znamy już swoje możliwości i możemy skupić się na dalszym rozwoju zespołu.