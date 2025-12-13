Freiburg – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (14.12.2025)

12:17, 13. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Freiburg podejmie Borussię Dortmund w meczu 14. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie zostanie rozegrany w niedzielę (14 grudnia) o godz. 15:30. Goście celują w pełną pulę i na drugie miejsce w ligowej tabeli.

Karim Adeyemi
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Aalmy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Freiburg – Borussia Dortmund: typy bukmacherskie

SC Freiburg podejmie Borussię Dortmund na własnym stadionie w ramach 14. kolejki 1. Bundesligi. Zespół prowadzony przez Juliana Schustera zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli. Bardzo dobrze radzi sobie również w Lidze Europy. Po zwycięstwie nad RB Salzburg (1:0) zapewnił sobie awans do fazy pucharowej. Do tej pory piłkarze z Fryburga ponieśli tylko jedną porażkę u siebie. Na inaugurację sezonu przegrali z Augsburgiem (1:3), jednak od tamtego momentu żaden rywal nie wywiózł kompletu punktów z Europa-Park Stadion.

BVB ma za sobą rozczarowujący remis z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów, lecz w rozgrywkach ligowych spisuje się bardzo solidnie. Drużyna Niko Kovaca zajmuje 3. miejsce w tabeli. Jest jedną z najlepiej punktujących ekip w meczach wyjazdowych. Teraz dortmundczycy będą chcieli potwierdzić także w ten weekend. Zapowiada się ofensywne widowisko, dlatego warto rozważyć typ na minimum cztery bramki w spotkaniu. Typ: liczba goli – powyżej 3.5.

Paweł Wątorski
Paweł
STS
3.00
Liczba goli – powyżej 3.5
Zagraj w STS!
*Kursy z 13.12.2025 10⁚38 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Freiburg – Borussia Dortmund: ostatnie wyniki

Piłkarze SC Freiburg w tym tygodniu pokonali RB Salzburg (1:0) w rozgrywkach Ligi Europy, a zwycięską bramkę w drugiej połowie zdobył Philipp Lienhart. Wcześniej zespół Juliana Schustera uległ Heidenheim (1:2), wyeliminował Darmstadt (2:0) w 1/8 finału Pucharu Niemiec, rozgromił Mainz (4:0) w Bundeslidze oraz zremisował z Viktorią Pilzno w europejskich pucharach.

Z kolei Borussia Dortmund w środku tygodnia była zdecydowanym faworytem starcia z norweskim Bodo/Glimt. Jednak goście zdołali urwać punkty, remisując (2:2) na Signal Iduna Park. W rozgrywkach ligowych BVB pokonało TSG Hoffenheim (2:0), wcześniej odpadła z Pucharu Niemiec po porażce z Bayerem Leverkusen (0:1), a także odniosła ligowe zwycięstwo nad Aptekarzami (2:1) oraz ograła Villarreal (4:0).

Freiburg – Borussia Dortmund: historia

Drużyna z Signal Iduna Park wygrała pięć ostatnich spotkań z Freiburgiem. W kwietniu Borussia Dortmund pokonała klub z południowych Niemiec (4:1), a w pierwszym meczu poprzedniego sezonu BVB zwyciężyło (4:0). Ostatni raz zespół z Fryburga zdołał wygrać z dortmundczykami w sierpniu 2021 roku.

Freiburg – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują, że faworytem niedzielnego meczu jest Borussia Dortmund. Kurs na wygraną BVB wynosi około 2.17. Natomiast triumf zawodników Freiburga zostało wyceniona na mniej więcej 3.25.

Freiburg
Remis
Borussia Dortmund
3.25
3.30
2.15
3.25
3.50
2.17
3.20
3.45
2.13
3.25
3.50
2.17
Odds are subject to change. Last updated 12 grudnia 2025 09:57

Freiburg – Borussia Dortmund: przewidywane składy

Freiburg – Borussia Dortmund: sonda

Freiburg – Borussia Dortmund: transmisja meczu

Mecz SC Freiburg – Borussia Dortmund w ramach 14. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w niedzielę (14 grudnia) o godzinie 15:30. Transmisja tego spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2 i portalu elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.