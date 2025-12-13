Freiburg – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (14.12.2025)

Freiburg – Borussia Dortmund: typy bukmacherskie
SC Freiburg podejmie Borussię Dortmund na własnym stadionie w ramach 14. kolejki 1. Bundesligi. Zespół prowadzony przez Juliana Schustera zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli. Bardzo dobrze radzi sobie również w Lidze Europy. Po zwycięstwie nad RB Salzburg (1:0) zapewnił sobie awans do fazy pucharowej. Do tej pory piłkarze z Fryburga ponieśli tylko jedną porażkę u siebie. Na inaugurację sezonu przegrali z Augsburgiem (1:3), jednak od tamtego momentu żaden rywal nie wywiózł kompletu punktów z Europa-Park Stadion.
BVB ma za sobą rozczarowujący remis z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów, lecz w rozgrywkach ligowych spisuje się bardzo solidnie. Drużyna Niko Kovaca zajmuje 3. miejsce w tabeli. Jest jedną z najlepiej punktujących ekip w meczach wyjazdowych. Teraz dortmundczycy będą chcieli potwierdzić także w ten weekend. Zapowiada się ofensywne widowisko, dlatego warto rozważyć typ na minimum cztery bramki w spotkaniu. Typ: liczba goli – powyżej 3.5.
Freiburg – Borussia Dortmund: ostatnie wyniki
Piłkarze SC Freiburg w tym tygodniu pokonali RB Salzburg (1:0) w rozgrywkach Ligi Europy, a zwycięską bramkę w drugiej połowie zdobył Philipp Lienhart. Wcześniej zespół Juliana Schustera uległ Heidenheim (1:2), wyeliminował Darmstadt (2:0) w 1/8 finału Pucharu Niemiec, rozgromił Mainz (4:0) w Bundeslidze oraz zremisował z Viktorią Pilzno w europejskich pucharach.
Z kolei Borussia Dortmund w środku tygodnia była zdecydowanym faworytem starcia z norweskim Bodo/Glimt. Jednak goście zdołali urwać punkty, remisując (2:2) na Signal Iduna Park. W rozgrywkach ligowych BVB pokonało TSG Hoffenheim (2:0), wcześniej odpadła z Pucharu Niemiec po porażce z Bayerem Leverkusen (0:1), a także odniosła ligowe zwycięstwo nad Aptekarzami (2:1) oraz ograła Villarreal (4:0).
Freiburg – Borussia Dortmund: historia
Drużyna z Signal Iduna Park wygrała pięć ostatnich spotkań z Freiburgiem. W kwietniu Borussia Dortmund pokonała klub z południowych Niemiec (4:1), a w pierwszym meczu poprzedniego sezonu BVB zwyciężyło (4:0). Ostatni raz zespół z Fryburga zdołał wygrać z dortmundczykami w sierpniu 2021 roku.
Freiburg – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy wskazują, że faworytem niedzielnego meczu jest Borussia Dortmund. Kurs na wygraną BVB wynosi około 2.17. Natomiast triumf zawodników Freiburga zostało wyceniona na mniej więcej 3.25.
Freiburg – Borussia Dortmund: transmisja meczu
Mecz SC Freiburg – Borussia Dortmund w ramach 14. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w niedzielę (14 grudnia) o godzinie 15:30. Transmisja tego spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2 i portalu elevensports.pl.
