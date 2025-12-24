Liverpool planuje hit transferowy. Celem gwiazdor PSG

Liverpool przegrał walkę o pozyskanie Antoine'a Semenyo, który ma być bliski przeprowadzki do Manchesteru City. Nowym celem transferowym mistrzów Premier League jest Bradley Barcola - przekonuje brytyjski serwis CaughtOffside.com.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Bradley Barcola wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool był poważnie zainteresowany sprowadzeniem Antoine’a Semenyo, jednak taki transfer niemal na pewno nie dojdzie do skutku. Ghański skrzydłowy woli bowiem przenieść się do Manchesteru City, z którym prowadzi już zaawansowane rozmowy. W związku z tym mistrzowie Premier League są zmuszeni szukać alternatywnego rozwiązania, chcąc wzmocnić swoją linię ataku przed kolejnymi wyzwaniami aktualnej kampanii.

Jedną z ciekawych opcji dla Liverpoolu może być zakontraktowanie Bradleya Barcoli. Klub z Anfield Road od pewnego czasu monitoruje sytuację 23-letniego skrzydłowego, który podczas trwającego sezonu nie zawsze jest pierwszym wyborem Luisa Enrique w PSG.

Niewykluczone, że 18-krotny reprezentant Francji byłby otwarty na przenosiny na Anfield Road w trakcie zimowego lub letniego okienka transferowego. Ewentualne przyjście lewego napastnika bez wątpienia zwiększyłoby jakość w ofensywie ekipy Czerwonych.

Bradley Barcola trafił do Paris Saint-Germain latem 2023 roku z Olympique’u Lyon i szybko stał się jedną z kluczowych postaci zespołu z Parc des Princes. W kampanii 2024/2025 rozegrał 64 mecze, zdobył 21 bramek oraz zaliczył 21 asyst, przyczyniając się do zdobycia przez PSG potrójnej korony, czyli wygrania Ligue 1, Pucharu Francji i Ligi Mistrzów. Jego atuty to szybkość oraz technika, które mogłyby idealnie wpasować się w styl Liverpoolu.