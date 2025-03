Borussia Dortmund – FSV Mainz: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (30.03.2025)

dpa/Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Borussia Dortmund – FSV Mainz: Gdzie oglądać?

Jednym z niedzielnych meczy niemieckiej Bundesligi będzie rywalizacja pomiędzy Borussią Dortmund a zespołem FSV Mainz. Wiele wskazuje na to, że to gospodarze powinni wygrać ten mecz, a takie przynajmniej są kursy bukmacherów, bowiem w ligowej tabeli to Mainz jest zdecydowanie wyżej, bowiem lokuje się na 4. miejscu.

Borussia Dortmund – FSV Mainz: Transmisja TV

Mecz ten będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 2. Początek transmisji w niedzielę 30 marca 2025 roku o godzinie 17:30.

Borussia Dortmund – FSV Mainz: Stream online

Mecz Borussia Dortmund – FSV Mainz będzie można śledzić w serwisie streamingowym Viaplay oraz na stronie elevensports.pl i w usłudze STS TV.

Borussia Dortmund – FSV Mainz: Kto wygra?

Borussia Dortmund – FSV Mainz: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Borussii Dortmund wynosi mniej więcej 1.70. Z kolei remis wyceniany jest na około 4.10. Na zwycięstwo zespołu FSV Mainz zagrać można za mniej więcej 4.60.

Borussia Dortmund FSV Mainz 05 1.66 4.15 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 marca 2025 01:06 .

Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – FSV Mainz? Początek transmisji w niedzielę 30 marca 2025 roku o godzinie 17:30. Gdzie oglądać mecz Borussia Dortmund – FSV Mainz? Mecz będzie można oglądać na Eleven Sports 1 oraz na stronie elevensports.pl i w STS TV oraz na platformie Viapaly.

