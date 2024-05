PressFocus Na zdjęciu: Michał "Xayoo" Majkut

Bita Śmietanka 3: gdzie oglądać?

W sobotę czeka nas już trzecia edycja freakfightowej gali Bita Śmietanka 3. Gala organizowana jest przez jednego z najpopularniejszych polskich streamerów – Xayoo, który do współpracy zaprosił wielu kolegów z branży i nie tylko. Sam pomysłodawca również pojawi się w oktagonie. W walce wieczoru zmierzy się z Filipkiem. Łącznie w karcie walk znalazło się 11 pojedynków.

Bita Śmietanka 3 będzie transmitowana tylko za pośrednictwem internetu. Wszystkie walki będzie można obejrzeć na kanałach Xayoo na platformach Twitch i Youtube. Transmisje będą dostępne dla wszystkich za darmo. Nie trzeba będą wykupować dostępu PPV, jak to ma miejsce w przypadku innych freakfightowych gal organizowanych w naszym kraju.

Bonus 25 zł za wygrany zakład na Bitą Śmietankę w w LVBET

Bukmacher LVBET przygotował na sobotnią galę ciekawą promocję dla wszystkich graczy. Oferuje dodatkowy bonus 25 zł za postawienie wygranego zakładu z oferty na Bitą Śmietankę 3. Jeżeli nie masz jeszcze konto to możesz zarejestrować go teraz z kodem GOAL i przystąpić do promocji. Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z tej oferty.

Zarejestruj konto w LVBET z kodem promocyjnym GOAL Zaloguj się na swoje konto i zapisz do promocji klikając “Biorę udział” Wpłać i postaw za środki własne kupon na którym znajdzie się zakład z oferty przedmeczowej na galę Bita Śmietanka 3 Minimalna stawka zakładu to 50 zł, a minimalny kurs 1.75 Jeżeli zakład okaże się trafiony, w poniedziałek otrzymasz dodatkowo bonus 25 zł

Więcej informacji o ofercie znajdziesz w regulaminie promocji.

Kiedy jest Bita Śmietanka 3? O której?

Gala Bita Śmietanka 3 zaplanowana została na sobotę 11 maja. Początek rywalizacji zaplanowany został na godzinę 17:00. Wówczas możemy spodziewać się rozpoczęcia pierwszej z jedenastu walk.

Bita Śmietanka 3 PPV: ile kosztuje?

W przypadku Bitej Śmietanki 3 mamy dobre wiadomości dla wszystkich kibiców. Organizatorzy nie wymagają wykupienia dostępu w systemie PPV. Transmisja dostępna będzie zupełnie za darmo i będzie można ją oglądać na twitchowym i youtubowym kanale Xayoo.

Bita Śmietanka 3: Kto będzie walczył? Karta walk

Aż 11 pojedynków znalazło się w karcie walk trzeciej edycji Bitej Śmietanki. W walce wieczoru wystąpi jej organizator Marcin “Xayoo” Majkut. Jego rywalem będzie Filip “Filipek” Marcinek. Poniżej prezentujemy pełną kartę walk.

Walka wieczoru: Marcin “Xayoo” Majkut – Filip “Filipek” Marcinek

Marcin “Xayoo” Majkut – Filip “Filipek” Marcinek Dawid “Diables Porwisiak – Wiktor “Wronek” Wronka

Krzysztof “Arquel” Sauć – Justin “Malinowy” Majcherek

Maciej “Morgen” Żuchowski – Gangamurun Ganbold

Wixonn & Maczetzor – Yukki & Juto

Mateusz “Punio” Jurkiewicz – Ronaldo Miranda

Kacper “01kacpl” Kędzierski – Patryk “Lukisteve” Czopur

Jaszczurowy & Nunu – Odyn88 & Teemcio

Marta “Axia” Zadrożna – Kornela “Korneelcia” Drzycimska

Piotr “Popo” Węgrzyn – Konrad “Bonak” Bonakoski

Michał “Zgrywu” Lisowski – Cezary “Czarno” Nykiel

Bita Śmietanka 3 – gdzie obstawiać?

Zakłady na Bitą Śmietankę 3 znajdziesz w ofercie LVBET. To jedyny bukmacher, który daje możliwość postawienia kuponu na walki odbywające się podczas tej gali. Jeżeli zarejestrujesz konto w LVBET z kodem promocyjnym GOAL otrzymasz również możliwość odebrania bogatego pakietu powitalnego.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.