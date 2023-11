IMAGO / Ulrich Wagner Na zdjęciu: Herbert Hainer

Bayern Monachium to jeden z najlepiej zarządzanych klubów na świecie

Bawarczycy często planują swoje cele na następne kilka lat

Prezydent klubu Herbert Hainer wskazał priorytet na 2025 roku

Bayern Monachium celuje w finał Ligi Mistrzów w 2025 roku

Bayern Monachium w tym sezonie nie rywalizuje już na wszystkich frontach. Sensacyjna porażka w Pucharze Niemiec zachwiała posadą Thomasa Tuchela. Władze klubu zachowują jednak zimną głowę i nie mają zamiaru podejmować gwałtownych ruchów.

Jak się okazuje, głównym celem Bayernu jest gra w finale Ligi Mistrzów w… 2025 roku. Wtedy decydujący mecz odbędzie się w Monachium.

– Dla Bayernu finał w Monachium zawsze oznacza: musimy tam być. Będziemy ciężko pracować, aby dotrzeć do tego finału z lepszym zakończeniem niż w 2012 r. Nasi kibice chcą miasto w czerwieni i bieli – skomentował prezydent klubu Herbert Hainer.

– Czy byłby to odpowiedni koniec kariery Neuera i Müllera? To byłaby ich decyzja, czy chcą później przejść na emeryturę. Ale oczywiście marzeniem byłoby znaleźć się w finale w Monachium w 2025 r. z Neuerem i Müllerem – i wygrać go. Żaden scenarzysta nie napisze lepszego scenariusza – dodał.

