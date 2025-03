Barcelona sięgnie po gwiazdę Serie A? Piłkarz marzy o transferze

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Lookman chce do Barcelony, PSG również w grze o skrzydłowego Atalanty

Ademola Lookman to jeden z najbardziej ekscytujących skrzydłowych w europejskim futbolu. Gwiazdor Atalanty znalazł się na radarze FC Barcelony. Choć według “Mundo Deportivo” Katalończycy mają na liście transferowej inne priorytety – takie jak Luis Diaz z Liverpoolu czy Rafael Leao z Milanu – to Lookman wciąż pozostaje interesującą opcją.

27-letni Nigeryjczyk ma za sobą udany okres w La Dei, gdzie wyróżniał się wszechstronnością w ofensywie. Może grać zarówno na lewym skrzydle, jak i jako zawodnik schodzący do środka pola, co czyni go wartościowym wzmocnieniem.

Lookman ma jeszcze rok kontraktu z Atalantą, co oznacza, że klub z Bergamo może być skłonny go sprzedać latem za około 30 milionów euro. Chęć odejścia piłkarza nasiliła się po niedawnym konflikcie z trenerem Gian Piero Gasperinim. Podczas meczu fazy pucharowej Ligi Mistrzów Lookman zdecydował się wykonać rzut karny wbrew poleceniom szkoleniowca, co zakończyło się nieudanym strzałem i zaostrzeniem napięć między zawodnikiem a trenerem.

Sytuację Nigeryjczyka monitoruje także Paris Saint-Germain, co może utrudnić Barcelonie ewentualne negocjacje. Na razie Blaugrana koncentruje się na innych priorytetach transferowych, ale jeśli rozmowy w sprawie Luisa Diaza lub Rafaela Leao nie zakończą się sukcesem, Lookman może stać się kluczową opcją dla zespołu Hansa Flicka.