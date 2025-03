Barcelona oficjalnie odzyskała trzech zawodników przed meczem z Osasuną

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick może nieco odetchnąć przed meczem z Osasuną

Hansi Flick może nieco odetchnąć. Hiszpańska Federacja Piłkarska oficjalnie zgodziła się na wcześniejszy powrót trzech zawodników Barcelony ze zgrupowania reprezentacji U-21. Gerard Martin, Fermin Lopez i Pablo Torre opuszczą kadrę już po piątkowym meczu z Czechami (2:2) i będą dostępni na czwartkowe spotkanie z Osasuną.

Decyzja Federacji stanowi ogromne wsparcie dla Flicka, który znalazł się w wyjątkowo trudnym położeniu ze względu na terminarz La Liga. Mecz z Osasuną, wyznaczony na 27 marca, tuż po przerwie reprezentacyjnej, oznaczał, że niektórzy piłkarze Barcelony mieliby mniej niż 48 godzin odpoczynku po długich podróżach transkontynentalnych.

Trener Barcy dodatkowo musiał zmierzyć się z kontuzjami Marca Casado i Iñigo Martineza, co mocno ograniczyło jego możliwości wyboru składu. Teraz jednak sytuacja nieco się poprawi, dzięki wcześniejszemu powrotowi trójki młodych zawodników, co pozwoli Flickowi na lepsze przygotowanie drużyny do intensywnego tygodnia.

Federacja, mając na uwadze, że oba mecze reprezentacji U-21 miały charakter towarzyski, wyraziła zgodę na wcześniejsze opuszczenie zgrupowania przez Martina, Fermina i Torre. W ich miejsce powołano Davida Torresa i Raula Moro.

Barcelona liczy, że powrót młodych zawodników pozwoli na lepsze zarządzanie drużyną przed wymagającym terminarzem.